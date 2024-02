Americkí senátori budú v Maďarsku rokovať o záležitostiach NATO

Budapešť 16. februára (TASR) - Delegácia zložená zo štyroch amerických senátorov pricestuje v nedeľu do Budapešti, aby tam rokovala o strategických otázkach týkajúcich sa NATO a Maďarska. S odvolaním sa na správu amerického veľvyslanectva USA v Budapešti to uviedol v piatok server hvg.hu, informuje spravodajca TASR.



Začiatkom februára sa americký veľvyslanec David Pressman spolu s niekoľkými diplomatmi zúčastnil na mimoriadnej schôdzi maďarského parlamentu, ktorú zvolala opozícia s cieľom hlasovať o vstupe Švédska do NATO. Poslanci vládnej strany Fidesz však na schôdzu neprišli, program schôdze tak nebol schválený.



O niekoľko dní neskôr generálny tajomník NATO Jens Stoltenberg oznámil, že hovoril s maďarským premiérom Viktorom Orbánom, ktorý podľa neho povedal, že parlament začne jarné zasadnutie koncom februára, keď sa rozhodne o ratifikácii rozšírenia Aliancie o Švédsko, píše hvg.hu.



Maďarsko ako posledná členská krajina ešte neratifikovala prijatie Švédska do NATO. Turecký parlament jeho vstup schválil 23. januára. Poslanci maďarského vládneho bloku odkladajú toto rozhodnutie už poldruha roka, pričom opakovane tvrdili, že Maďarsko v tomto smere nebude posledné.



(spravodajca TASR Ladislav Vallach)