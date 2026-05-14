Štvrtok 14. máj 2026
Americkí senátori nebudú poberať plat počas shutdownov

Autor TASR
Washington 14. mája (TASR) - Americkí senátori nebudú poberať svoj plat počas budúcich výpadkov financovania federálnej vlády, tzv. shutdownov. Vyplýva to z rezolúcie, ktorú jednohlasne schválili vo štvrtok. Podľa agentúry AP ide o snahu finančne potrestať zákonodarcov v prípade, že dôjde k shutdownu. Informuje o tom TASR.

Zastavenia financovania federálnych agentúr sa v USA stávajú častejšími a čoraz dlhšími. Rekordný čiastočný shutdown v histórii USA nastal tento rok - trval 76 dní. Dôvodom boli rozpory týkajúce sa financovania protiimigračných úradov. Vlani federálna vláda zažila 43-dňový shutdown.

Návrh uznesenia, ktorý predložil republikánsky senátor John Kennedy z Louisiany, nariaďuje hornej komore Kongresu USA pozastaviť vyplácanie platov senátorom vždy, keď dôjde k shutdownu aspoň jednej federálnej agentúry alebo úradu. Zadržanú výplatu by dostali až po jeho ukončení a obnovení financovania.

Zložky federálnej vlády boli aspoň čiastočne uzavreté počas väčšiny uplynulých ôsmich mesiacov, v dôsledku čoho nefungovali služby a meškalo vyplácanie dávok, napísala agentúra AFP. Zo shutdownov sa podľa nej stáva politicky čoraz citlivejšia otázka.

„Zastavenie činnosti vlády by nemalo byť naším štandardným riešením v prípade, že sa nám nepodarí vyriešiť naše nezhody,“ vyhlásil v stredu vo svojom prejave v pléne Kennedy. Opatrenie podľa neho podnieti zákonodarcov, aby sa v budúcnosti pokúsili shutdownom vyhnúť. Osobne by však privítal prísnejší návrh, ktorý by senátorom natrvalo odobral plat a zabránil im opustiť Washington.

Schválené uznesenie sa vzťahuje iba na senátorov a nevyžaduje si súhlas Snemovne reprezentantov ani prezidenta USA Donalda Trumpa. Vzhľadom na ústavné obmedzenia však nadobudne platnosť až po novembrových doplňujúcich voľbách.
