Americkí senátori vyzvali na sprísnenie sankcií voči režimu Lukašenka

Vilnius 1. júna (TASR) - Delegácia amerických senátorov vyzvala po utorňajšom stretnutí s líderkou bieloruskej opozície Sviatlanou Cichanovskou na prísnejšie ekonomické sankcie voči režimu bieloruského lídra Alexandra Lukašenka. Stretnutie sa uskutočnilo v litovskom hlavnom meste Vilnius, kde Cichanovská žije v exile, informovala agentúra AFP.



Jeden z členov delegácie senátorov, republikán Rob Portman poznamenal, že doterajšie americké sankcie voči Bielorusku "jednoznačne nie sú dostatočne efektívne". "Podporím rozsiahlejšie sankcie týkajúce sa odvetví (hospodárstva), a nielen jednotlivcov, ale na miestach, kde to Lukašenkov režim zabolí," uviedol.



Spojené štáty minulý týždeň oznámili, že spolupracujú s Európskou úniou na vytvorení zoznamu cielených sankcií voči kľúčovým predstaviteľom Lukašenkovho režimu, pripomína AFP. Vo štvrtok 3. júna vstúpia do platnosti ekonomické sankcie voči deviatim bieloruským štátnym podnikom, ktoré Washington znovu zaviedol v apríli tohto roku.



Stalo sa tak v súvislosti lietadlom smerujúcim z Atén do Vilnisu, ktoré bieloruské úrady odklonili a prinútili pristáť v Minsku, a následne zadržali opozičného aktivistu a novinára Ramana Prataseviča a jeho priateľku, ktorí boli na palube.



Americká demokratická senátorka Jeanne Shaheenová, ktorá sa taktiež zúčastnila na utorkovom stretnutí s Cichanovskou, označila incident s lietadlom za "mimoriadne zneužitie moci". Podľa jej straníckeho kolegu Chrisa Murphyho išlo o "bezočivý" čin, "niečo, čo svet dosiaľ nevidel".



Senátori vyzvali na prepustenie Prataseviča, jeho priateľky Sofie Sapegovej, ako aj ďalších politických väzňov. Zdôraznili tiež, že v Bielorusku by sa mali uskutočniť nové prezidentské voľby. "Je načase, aby ste odišli. Urobte priestor pre demokraticky zvoleného lídra, akého si ľudia zaslúžia," apelovala Shaheenová na Lukašenka, ktorý je pri moci už viac ako 26 rokov.



Cichanovská po stretnutí s americkými senátormi uviedla, že situácia v Bielorusku "sa zhoršuje každým dňom". "Lukašenko sa jednoznačne stal hrozbou pre medzinárodný mier a bezpečnosť. Kríza v Bielorusku nie je len problémom Bielorusov," dodala. Vyzvala preto na "ďalšie opatrenia a cielené sankcie voči podnikom a priemyselným odvetviam podporujúcim (Lukašenkov) režim".



Masové protesty v krajine sa začali po prezidentských voľbách z augusta 2020, za ktorého víťaza vyhlásila volebná komisia úradujúceho prezidenta Lukašenka. Opozícia však tvrdí, že výsledky volieb boli zmanipulované.