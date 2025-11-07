< sekcia Zahraničie
Americkí senátori vyzvali Orbána, aby nekupoval ruskú ropu
Autor TASR
Budapešť/Washington 7. novembra (TASR) - Republikánski aj demokratickí členovia Senátu USA spoločne adresovali výzvu predsedovi maďarskej vlády Viktorovi Orbánovi, aby jeho krajina nekupovala viac ruskej ropy. Podľa servera 444.hu to vyplýva z uznesenia zverejneného v piatok agentúrou Bloomberg, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Senátori vyjadrili znepokojenie z toho, že Maďarsko podľa nich nepreukázalo žiadne snahy znížiť svoju závislosť od ruských energií. Zákonodarcovia naliehajú na Orbána, aby sa držal júnového návrhu Európskej únie na ukončenie ruského dovozu energií do roku 2027.
Výzvu podpísalo desať senátorov vrátane republikánov Rogera Wickera (Mississippi), Thoma Tillisa (Severná Karolína) a Mitcha McConnella (Kentucky), ale aj demokratov Jeanne Shaheenovej (New Hampshire), Chrisa Van Hollena (Maryland) a Chrisa Coonsa (Delaware).
„(Ruský prezident) Vladimir Putin je vojnový zločinec, ktorý využíva ruský energetický export na financovanie svojej vražednej agresie,“ uviedol senátor Tillis. „Toto uznesenie vysiela jasný odkaz: Nemôžeme dovoliť, aby sa závislosť nášho energetického sektora stala zbraňou bezohľadného diktátora,“ dodal senátor.
Orbán sa na svojom piatkovom stretnutí pokúsi presvedčiť amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby Maďarsko naďalej nakupovalo ruskú ropu. Členom početnej maďarskej delegácie, ktorá pricestovala vo štvrtok do Washingtonu, je aj generálny riaditeľ maďarskej ropnej spoločnosti MOL Zsolt Hernádi, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti MOL, píše server.
