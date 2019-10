Americkí vojaci opúšťajúci Sýriu nemôžu zostať v Iraku

Bagdad 22. októbra (TASR) - Americké vojenské jednotky, ktoré opúšťajú Sýriu a mieria do susedného Iraku, nemajú povolenie na pobyt v tejto krajine. Informovala o tom v utorok iracká armáda.



Podľa jej vyhlásenia americkí vojaci, ktorí sa v súčasnosti sťahujú zo Sýrie, dostali povolenie od regionálnej vlády irackých Kurdov na vstup do Iraku s tým, že neskôr sa z krajiny odsunú. Tieto jednotky nemajú žiadne povolenie na pobyt v Iraku, píše sa vo vyhlásení.



Agentúra AP uviedla, že toto vyhlásenie je v rozpore s vyjadrením ministra obrany Spojených štátov Marka Espera, podľa ktorého sa vzhľadom na súčasné plány všetky americké jednotky odchádzajúce zo Sýrie premiestnia do západného Iraku a budú pokračovať v operáciách proti Islamskému štátu v snahe zabrániť opätovnému oživeniu tejto extrémistickej skupiny.



Esper uviedol, že hovoril so svojím irackým náprotivkom o pláne na presun viac ako 700 vojakov odchádzajúcich zo Sýrie do západného Iraku.