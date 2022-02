Americkí vojaci zabili v Sýrii vodcu Islamského štátu, oznámil Biden

Washington/Damask 3. februára (TASR) - Americkí vojaci zabili v Sýrii vodcu militantnej organizácie Islamský štát abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího. Oznámil to vo štvrtok americký prezident Joe Biden. TASR získala túto informáciu z agentúry AP.



"Americké ozbrojené sily podnikli na severozápade Sýrie úspešnú protiteroristickú operáciu zameranú na ochranu amerického ľudu a našich spojencov," cituje Bidenovo vyhlásenie agentúra DPA.



"Vďaka schopnostiam a udatnosti našich ozbrojených síl sa nám podarilo z bojiska vyradiť abú Ibráhíma Hášimího Kurajšího, vodcu IS," uvádza sa ďalej vo vyhlásení podľa agentúry AP. Všetci americkí vojaci sa z operácie bezpečne vrátili, zdôraznil Biden.



Americký prezident plánuje v priebehu dňa vystúpiť pred verejnosť s prejavom o zabití vodcu Islamského štátu.



Kurajší viedol IS od smrti predchádzajúceho vodcu abú Bakra Baghdádího v roku 2019. Ten spáchal samovraždu, keď hrozilo, že padne do rúk amerických vojakov.