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Americkí vyslanci sa v Berlíne stretnú s ukrajinskou delegáciou
Delegácie Ukrajiny, Ruska a USA sa stretli minulý týždeň v Abú Zabí na prvých trojstranných rokovaniach o ukončení vojny od februára.
Autor TASR
Washington 18. novembra (TASR) - Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa vo štvrtok v Berlíne stretnú s ukrajinskou delegáciou a európskym vyjednávacím tímom. Hovoriť budú o ďalšom postupe pri vyjednávaní ukončenia vojny na Ukrajine. V stredu o tom informovala agentúra Reuters s odvolaním sa na nemenovaného amerického predstaviteľa, píše TASR.
Témou stretnutia bude dojednanie „dôveryhodných povojnových bezpečnostných záruk“ pre Ukrajinu, presadzovanie komplexného plánu ekonomickej obnovy Ukrajiny, ako aj príprava na ďalšie kolo mnohostranných rokovaní, uviedol zdroj.
Predstaviteľ prezradil, že americký tím komunikuje s ukrajinskými a európskymi partnermi niekoľkokrát do dňa a spoločne pracujú na „presadzovaní návrhov na trvalý mier“.
Delegácie Ukrajiny, Ruska a USA sa stretli minulý týždeň v Abú Zabí na prvých trojstranných rokovaniach o ukončení vojny od februára. Kushner a Witkoff následne odleteli do Moskvy, kde rokovali s prezidentom Vladimirom Putinom. Po stretnutí oznámili, že na ďalšom kole rokovaní sa zúčastnia aj zástupcovia Európy.
Stretnutie v Berlíne sa uskutoční v rovnaký deň ako trojstranné rokovanie prezidentov USA, Ruska a Číny v meste Šen-Čen. Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že jednou z tém tohto stretnutia bude aj Ukrajina. „Stretnutie v Berlíne a návšteva prezidenta Trumpa v Číne sú súčasťou koordinovaného diplomatického postupu,“ uviedol americký predstaviteľ.
Témou stretnutia bude dojednanie „dôveryhodných povojnových bezpečnostných záruk“ pre Ukrajinu, presadzovanie komplexného plánu ekonomickej obnovy Ukrajiny, ako aj príprava na ďalšie kolo mnohostranných rokovaní, uviedol zdroj.
Predstaviteľ prezradil, že americký tím komunikuje s ukrajinskými a európskymi partnermi niekoľkokrát do dňa a spoločne pracujú na „presadzovaní návrhov na trvalý mier“.
Delegácie Ukrajiny, Ruska a USA sa stretli minulý týždeň v Abú Zabí na prvých trojstranných rokovaniach o ukončení vojny od februára. Kushner a Witkoff následne odleteli do Moskvy, kde rokovali s prezidentom Vladimirom Putinom. Po stretnutí oznámili, že na ďalšom kole rokovaní sa zúčastnia aj zástupcovia Európy.
Stretnutie v Berlíne sa uskutoční v rovnaký deň ako trojstranné rokovanie prezidentov USA, Ruska a Číny v meste Šen-Čen. Americký prezident Donald Trump v pondelok povedal, že jednou z tém tohto stretnutia bude aj Ukrajina. „Stretnutie v Berlíne a návšteva prezidenta Trumpa v Číne sú súčasťou koordinovaného diplomatického postupu,“ uviedol americký predstaviteľ.