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Americkí vyslanci Witkoff a Kushner navštívia Moskvu a Kyjev

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Na snímke Steve Witkoff. Foto: TASR/AP

Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Niekoľkokrát rokovali v Moskve, no doteraz neboli v Kyjeve.

Autor TASR
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Moskva 4. septembra (TASR) - Vyslanci amerického prezidenta Donalda Trump Steve Witkoff a Jared Kushner navštívia cez víkend Moskvu a Kyjev. S odvolaním sa na svoj zdroj o tom informovala ruská tlačová agentúra TASS, píše TASR.

Prvou zastávkou by podľa zdroja TASS mala byť Moskva. „Očakáva sa, že dorazia do Moskvy a potom do Kyjeva 5. až 6. septembra,“ napísala. Podobnú informáciu uviedol v príspevku na Telegrame aj ukrajinský poslanec Olexij Hončarenko.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtok uviedol, že očakáva prvú návštevu Trumpových vyslancov v Kyjeve v nasledujúcich dňoch. Cieľom má byť obnovenie úsilia o ukončenie ruskej invázie.

Americkí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner sa podieľajú na diplomatických rokovaniach medzi Ruskom a Ukrajinou. Niekoľkokrát rokovali v Moskve, no doteraz neboli v Kyjeve.
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