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Americkí zákonodarcovia kritizujú rozhodnutie Nvidie o návrate Huanga
Predstavenstvo Nvidie opätovne vymenovalo Huanga od funkcie v pondelok a rozhodnutie bolo jednomyseľné.
Autor TASR
Washington 23. novembra (TASR) - Predstavitelia Demokratickej aj Republikánskej strany v pondelok ostro kritizovali rozhodnutie americkej spoločnosti Nvidia vrátiť Jensena Huanga na post generálneho riaditeľa. Ten z vedenia odstúpil v polovici novembra po zisteniach o jeho vzťahu s údajnou čínskou špiónkou. Kongres podľa zákonodarcov oboch strán musí konať a schváliť zákon obmedzujúci vývoz amerických čipov do Číny. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.
Predstavenstvo Nvidie opätovne vymenovalo Huanga od funkcie v pondelok a rozhodnutie bolo jednomyseľné. Jeho predseda Harvey Jones totiž minulý týždeň povedal, že tento krok nemá vedenie spoločnosti v úmysle. V pondelkovom vyhlásení však Nvidia uviedla, že dostala záruky od „vysokopostavených predstaviteľov vlády USA“, že Huangov návrat nepredstavuje riziko pre národnú bezpečnosť.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer na sociálnej sieti X obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Huanga otvorene podporil a rozhodnutie predstavenstva privítal, že uprednostňuje vlastné finančné záujmy a potreby svojich priateľov - miliardárov pred národnou bezpečnosťou.
Hovorca Bieleho domu Steven Cheung potvrdil, že Trump sa na opätovnom vymenovaní Huanga priamo podieľal. Server Semafor s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Trump sa telefonicky pripojil k zasadnutiu predstavenstva Nvidie, aby sa zasadil za návrat Huanga. Prezident pre stanicu CNBC povedal, že bez jeho zásahu by predstavenstvo takto zrejme nepostupovalo.
„Demokrati využijú všetky svoje právomoci na vyšetrenie akéhokoľvek protiprávneho konania zo strany Trumpovej administratívy, Jensena Huanga, ďalších vedúcich pracovníkov Nvidie a kohokoľvek, kto v záujme finančného zisku obetuje našu národnú bezpečnosť,“ prisľúbil v reakcii Schumer.
Demokratická senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová, ktorá má od januára viesť výbor senátu pre bankovníctvo, označila rozhodnutie Nvidie za nezodpovedné. Predstavenstvo spoločnosti podľa nej ešte stále neposkytlo Kongresu odpovede na to, či dodržiava americké vývozné pravidlá.
Republikánsky kongresman z Nebrasky Don Bacon vyhlásil, že Huang „bol kompromitovaný a zneužitý čínskou špiónkou“ a že Nvidia mala pokračovať bez neho a ignorovať snahu Trumpovej vlády o jeho „záchranu“. „Kongres musí dôkladne vyšetriť, kto schválil predaj špičkových počítačových čipov do Číny,“ uviedol.
Rozhodnutie predsedníctva Nvidie spochybnil tiež republikánsky senátor John Cornyn z Texasu. „Žiadne ohrozenie národnej bezpečnosti? Na základe čoho?“ pýtal sa na sieti X.
Predstavenstvo Nvidie opätovne vymenovalo Huanga od funkcie v pondelok a rozhodnutie bolo jednomyseľné. Jeho predseda Harvey Jones totiž minulý týždeň povedal, že tento krok nemá vedenie spoločnosti v úmysle. V pondelkovom vyhlásení však Nvidia uviedla, že dostala záruky od „vysokopostavených predstaviteľov vlády USA“, že Huangov návrat nepredstavuje riziko pre národnú bezpečnosť.
Líder demokratov v Senáte Chuck Schumer na sociálnej sieti X obvinil amerického prezidenta Donalda Trumpa, ktorý Huanga otvorene podporil a rozhodnutie predstavenstva privítal, že uprednostňuje vlastné finančné záujmy a potreby svojich priateľov - miliardárov pred národnou bezpečnosťou.
Hovorca Bieleho domu Steven Cheung potvrdil, že Trump sa na opätovnom vymenovaní Huanga priamo podieľal. Server Semafor s odvolaním sa na nemenované zdroje informoval, že Trump sa telefonicky pripojil k zasadnutiu predstavenstva Nvidie, aby sa zasadil za návrat Huanga. Prezident pre stanicu CNBC povedal, že bez jeho zásahu by predstavenstvo takto zrejme nepostupovalo.
„Demokrati využijú všetky svoje právomoci na vyšetrenie akéhokoľvek protiprávneho konania zo strany Trumpovej administratívy, Jensena Huanga, ďalších vedúcich pracovníkov Nvidie a kohokoľvek, kto v záujme finančného zisku obetuje našu národnú bezpečnosť,“ prisľúbil v reakcii Schumer.
Demokratická senátorka za štát Massachusetts Elizabeth Warrenová, ktorá má od januára viesť výbor senátu pre bankovníctvo, označila rozhodnutie Nvidie za nezodpovedné. Predstavenstvo spoločnosti podľa nej ešte stále neposkytlo Kongresu odpovede na to, či dodržiava americké vývozné pravidlá.
Republikánsky kongresman z Nebrasky Don Bacon vyhlásil, že Huang „bol kompromitovaný a zneužitý čínskou špiónkou“ a že Nvidia mala pokračovať bez neho a ignorovať snahu Trumpovej vlády o jeho „záchranu“. „Kongres musí dôkladne vyšetriť, kto schválil predaj špičkových počítačových čipov do Číny,“ uviedol.
Rozhodnutie predsedníctva Nvidie spochybnil tiež republikánsky senátor John Cornyn z Texasu. „Žiadne ohrozenie národnej bezpečnosti? Na základe čoho?“ pýtal sa na sieti X.