Americko-sýrska vojenská hliadka sa stala terčom streľby
Autor TASR
Damask 13. decembra (TASR) - Konvoj sýrskych a amerických vojenských síl operujúcich v rámci medzinárodnej koalície proti militantnej organizácii Islamský štát (IS) sa v sobotu počas hliadkovania v sýrskom meste Palmýra stal terčom paľby neznámeho útočníka. Z miesta hlásia ranených, píše TASR na základe správ agentúr AFP a Reuters.
Podľa sýrskej tlačovej agentúry SANA odvolávajúcej sa na miestne zdroje bolo zranených niekoľko amerických vojakov a dvaja príslušníci sýrskych bezpečnostných síl. Agentúra uvádza, že vojaci boli v Palmýre na „spoločnej hliadke“ a po incidente útočníka zastrelili. Americké vrtuľníky previezli ranených na vojenskú základňu at-Tanf v blízkosti hraníc s Irakom.
Sýria sa v novembri stala 90. členskou krajinou koalície proti organizácii Islamský štát vedenej Spojenými štátmi. IS svojho času kontroloval približne 40 percent územia Iraku a približne tretinu územia Sýrie. Vojenská koalícia začala proti IS bojovať v roku 2014.
Organizácia sa v súčasnosti považuje za vojensky porazenú, úplne však nezanikla. Podľa USA sa aktuálne v oboch krajinách - Iraku i v Sýrii - nachádza približne 2500 jej bojovníkov, ktorí naďalej vykonávajú útoky.
