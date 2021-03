Americký admirál: Čína môže zaútočiť na Taiwan do šiestich rokov

Washington 10. marca (TASR) - Čína by mohla v priebehu nasledujúcich šiestich rokov vtrhnúť na Taiwan, keďže Peking zintenzívňuje svoje aktivity zamerané na oslabenie americkej vojenskej sily v Ázii. Vyhlásil to v utorok americký admirál Philip Davidson, ktorého citovala tlačová agentúra AFP.



Demokratický a samosprávny Taiwan žije pod neustálou hrozbou invázie zo strany autoritárskej Číny, ktorej lídri vnímajú túto ostrovnú krajinu ako súčasť svojho územia a sľubujú, že jedného dňa si Taiwan vezmú späť.



"Obávam sa, že Čína stupňuje svoje ambície nahradiť USA a našu vedúcu úlohu v medzinárodnom poriadku založenom na pravidlách do roku 2050," uviedol Davidson, vrchný vojenský činiteľ Spojených štátov v ázijsko-tichomorskej oblasti.



"Otázka Taiwanu je evidentne jednou z ambícií, ktorú chce Peking naplniť do uvedeného roku. Myslím si, že daná hrozba sa prejaví už počas tohto desaťročia, reálne počas nasledujúcich šiestich rokov," vyhlásil Davidson pred senátnym výborom.



Taiwan sa odtrhol od Číny na konci občianskej vojny v roku 1949 a neustále čelí hrozbe invázie zo strany čínskej armády.



Washington prestal diplomaticky uznávať Taiwan v roku 1979 a začal uznávať Čínu, zostáva však stále najdôležitejším neoficiálnym spojencom a vojenským podporovateľom tohto ostrova.



Predchádzajúci americký prezident Donald Trump pristúpil k užším vzťahom s Taiwanom, pretože sa s Pekingom nevedel zhodnúť na otázkach týkajúcich sa obchodu a národnej bezpečnosti.



Administratíva jeho nástupcu Joea Bidena taktiež ponúkla Taiwanu pokračujúcu podporu. Taiwanského de facto veľvyslanca v USA oficiálne pozvali aj na Bidenovu inauguráciu, čo je bezprecedentným krokom od roku 1979, pripomína AFP.



Čína si zároveň robí rozsiahle územné nároky v Juhočínskom mori, kde sa nachádzajú predpokladané bohaté zásoby nerastných surovín, a ohrozuje dokonca americký tichomorský ostrov Guam, podotkol Davidson.



Admirál vyzval amerických zákonodarcov, aby schválili umiestnenie protiraketového systému Aegis Ashore na Guame, ktorý by bol schopný odraziť útoky i najúčinnejších čínskych striel. "Guam treba chrániť a musí byť pripravený na hrozby, ktoré prídu v budúcnosti", dodal.



Čína admirála v reakcii na jeho výrok obvinila, že sa pokúša "zveličiť" hrozbu invázie na Taiwan so zámerom dosiahnuť zvýšenie amerického rozpočtu na zbrojenie a ospravedlniť vlastné vojenské aktivity Spojených štátov v Ázii.