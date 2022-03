AP:Americký admirál tvrdí, že Čína plne militarizovala aspoň 3 ostrovy

Washington 21. marca (TASR) - Čína plne militarizovala najmenej tri z niekoľkých ostrovov, ktoré vybudovala v Juhočínskom mori. Vyzbrojila ich protilodnými a protivzdušnými systémami obrany, laserovými a rušiacimi zariadeniami a stíhačkami. V rozhovore pre agentúru AP to v nedeľu uviedol admirál John C. Aquilino, veliteľ indicko-tichomorského velenia Spojených štátov.



Aquilino povedal, že tieto nepriateľské akcie sú v ostrom kontraste s predchádzajúcimi ubezpečeniami čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga, že Peking nepretvorí umelé ostrovy v sporných vodách na vojenské základne. Podľa Aquilinových slov tak ide o ďalšie "napínanie svalov" čínskej armády.



"Myslím si, že za posledných 20 rokov sme svedkami najväčšieho zvyšovania počtu vojenských síl v ČĽR od druhej svetovej vojny. Rozvinuli všetky svoje schopnosti a hromadenie zbraní destabilizuje región," uviedol Aquilino, použijúc skratku pre Čínsku ľudovú republiku.



Admirál spresnil, že výstavba raketových síl, leteckých hangárov, radarových systémov a ďalších vojenských zariadení na atoloch Mischief (Mej-ťi Ťiao), Subi (Ču-pi Ťiao) a Fiery Cross (Jung-šu Ťiao) je zrejme dokončená, ale ešte sa podľa neho uvidí, či Čína bude pokračovať vo výstavbe vojenskej infraštruktúry aj v iných oblastiach.



Aquilino vníma militarizáciu týchto ostrovov ako hrozbu pre všetky štáty, ktoré v okolí operujú, ako aj celkovo pre medzinárodné vody a vzdušný priestor.



Predstavitelia Číny sa k týmto tvrdeniam bezprostredne nevyjadrili. Peking tvrdí, že jeho armáda plní čisto obrannú funkciu. Ako pripomína AP, Čína má po Spojených štátoch druhý najväčší rozpočet rezortu obrany na svete a rýchlo modernizuje svoje sily zbraňovými systémami vrátane stíhačiek Čcheng-tu J-20, hypersonických rakiet a dvoch lietadlových lodí, pričom tretia je vo výstavbe.



Aquilino hovoril s agentúrou AP na palube prieskumného lietadla amerického námorníctva, ktoré letelo v blízkosti čínskych základní na Spratlyho ostrovoch Juhočínskom mori. Počas hliadky bol Boeing P-8 Poseidon opakovane varovaný čínskou stranou, že protizákonne vnikol na územie Číny, a prikázali lietadlu vzdialiť sa.



Vojenský stroj amerického námorníctva však viaceré varovania odmietol a pokračoval vo svojom prieskume, opísali situáciu dvaja novinári AP pozvaní na jeho palubu. Pilot následne Číňanom odpovedal, že lietadlo vykonáva "legálne vojenské aktivity mimo vzdušného priestoru ktoréhokoľvek pobrežného štátu.



Čína sa takmer pred desiatimi rokmi snažila posilniť svoje rozsiahle územné nároky prakticky na celé Juhočínske more vybudovaním ostrovných základní na koralových atoloch. USA reagovali vyslaním svojich vojnových lodí do regiónu v rámci misií, ktoré nazývajú slobodné operácie, píše AP.