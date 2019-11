Americký denník tvrdí, že do Líbye prišlo 200 ruských žoldnierov

Moskva/New York 6. novembra (TASR) - Americký denník The New York Times (NYT) napísal, že za posledných šesť týždňov prišlo z Ruska do Líbye najmenej 200 ozbrojencov vrátane ostreľovačov.



Podľa troch vysoko postavených líbyjských úradníkov a piatich západných diplomatov, ktorých NYT citujú, sú ruskí ostreľovači súčasťou ruskej Vagnerovej súkromnej armády, ktorá operuje aj v Sýrii a na Ukrajine a v posledných mesiacoch sa začala údajne angažovať aj v Afrike.



Bojová skupina známa ako Vagnerova súkromná armáda je podľa médií majetkom ruského miliardára Jevgenija Prigožina, ktorý je blízky Kremľu i samotnému prezidentovi Vladimirovi Putinovi. V Rusku je oligarcha Prigožin známy aj pod prezývkou "Putinov kuchár".



Ruské vedenie odmietajú komentovať aktivity Vagnerovej armády a jej nasadenie. Putinov hovorca Dmitrij Peskov nedávno vyhlásil, že súkromné armády v Rusku právne ani neexistujú a o ich legalizácii sa neuvažuje.



NYT s odvolaním sa na svoje zdroje napísali, že ruskí ozbrojenci sú v Líbyi na strane veliteľa ozbrojených formácií Chalífu Haftara, ktorého bašta sa nachádza na východe Líbye. Haftar sa teší aj podpore Spojených arabských emirátov, Egypta a Saudskej Arábie - a čiastočne i Francúzska.



NYT poznamenali, že tí, ktorí podporujú Haftara, ho považujú za poslednú nádej pre obnovenie poriadku v krajine.



Denník NYT podľa agentúry Interfax uvádza, že Rusko vlani vyslalo k Haftarovi skupinu vojenských poradcov, dodalo technicky vyspelé stíhačky Suchoj a koordinovalo raketové a delostrelecké útoky, ako aj akcie ostreľovačov.



Podľa NYT rovnaký scenár použila Moskva aj v občianskej vojne v Sýrii.



Americký denník konštatuje, že po štyroch rokoch "zákulisnej finančnej a taktickej podpory" teraz Rusko vyvíja čoraz väčšie úsilie, aby mohlo určovať priebeh občianskej vojny v Líbyi.



NYT súčasne napísali, že aj pri zvýšenej podpore Haftarových jednotiek Kremeľ paralelne udržiava aj tesné "kontakty s úradmi v Tripolise i s bývalými predstaviteľmi režimu Muammara Kaddáfího."



Predstavitelia Haftarovej Líbyjskej národnej armády (LNA) pritom popierajú, že by v jej radoch bojovali ruskí či iní zahraniční vojaci.



Podľa britskej stanice BBC od začiatku tohto roku niekoľko rôt Vagnerovej armády pôsobí v Sudáne i v Stredoafrickej republike.



Ruský proopozičný spravodajský server Novaja gazeta začiatkom novembra napísal, že Prigožin bol na rokovaní ruského ministra obrany Sergeja Šojguom s generálom Haftarom, ktorý kontroluje východ Líbye.



V Líbyi pôsobia dve vlády a dva parlamenty. Legálne zvolená vláda i poslanecký zbor sa museli uchýliť do Tobruku. V Tripolise, naopak, pôsobí vláda, ktorú svojho času vymenoval parlament kontrolovaný islamistami.



Od mája roku 2014 v krajine prebieha ozbrojený konflikt, v ktorom proti sebe stoja na jednej strane sily verné medzinárodne uznanej vláde a parlamentu a jednotky generála Haftara a na strane druhej islamisti a ich spojenci.



Haftar, ktorý kedysi pomohol Kaddáfímu k moci, ale v polovici 80. rokov sa s ním názorovo rozišiel, v roku 2014 vyhlásil vojnu islamským militantom v meste Benghází. Získal si tým podporu mnohých Líbyjčanov nespokojných s politickým a bezpečnostným chaosom, ktorý v ich krajine zavládol.