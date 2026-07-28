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Americký diplomat odišiel zo zasadnutia BR OSN pre kritiku Francúzska
Vyjadril tým protest proti vyjadreniu Paríža, ktorý ostro kritizoval nesúhlas Washingtonu s predĺžením mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka.
Autor TASR
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New York 28. júla (TASR) - Zástupca Spojených štátov v pondelok odišiel zo zasadnutia Bezpečnostnej rady Organizácie Spojených národov v okamihu, keď slovo prevzal francúzsky stály zástupca. Vyjadril tým protest proti vyjadreniu Paríža, ktorý ostro kritizoval nesúhlas Washingtonu s predĺžením mandátu vysokého komisára OSN pre ľudské práva Volkera Türka. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
Spojené štáty boli v piatok jednou z desiatich krajín, ktoré odmietli predĺžiť Türkovi mandát. Pridali sa tak k prevažne autoritárskym krajinám, ktoré hlasovali proti.
„Spojené štáty boli kedysi vzorom v oblasti ľudských práv. Dnes už to tak nie je,“ uviedla francúzska misia pri OSN v Ženeve po piatkovom hlasovaní. „Dnes stoja izolované po boku Severnej Kórey, Nikaraguy, Mali a Ruska. A svet ich už nepočúva,“ uviedla misia v stanovisku.
Vysoký predstaviteľ americkej delegácie Dan Negrea v pondelok kritizoval „neúprimné predvádzanie sa“ zo strany Paríža. „V tejto rade je člen, ktorý bude predstierať morálne pobúrenie a bude sa snažiť poučovať nás ostatných o každej téme, či už ide o ten istý konflikt, o ktorom dnes opäť diskutujeme, alebo dokonca o témy, ktoré nemajú nič spoločné s medzinárodným mierom a bezpečnosťou, ako sú ľudské práva,“ povedal Negrea po odchode zo zasadnutie venujúceho sa situácii na Ukrajine.
Agentúra AFP pripomína, že takýto protestný odchod z BR OSN je mimoriadne zriedkavý. USA aj Francúzsko sú stálymi členmi tohto 15-členného orgánu a majú právo veta.
„Tento rok oslavujeme 250. výročie vzniku Spojených štátov. A všetci vedia, akú úlohu v tom zohralo Francúzsko,“ uviedol v reakcii stály zástupca Francúzska pri OSN Jérôme Bonnafont. Uviedol, že Francúzsko sa v OSN, a to tak v Bezpečnostnej rade, ako aj vo Valnom zhromaždení, usiluje o „zachovanie tejto inštitúcie, jej nezávislosti a schopnosti konať v duchu Charty, v záujme ľudských práv a v záujme mieru“.
Spojené štáty boli v piatok jednou z desiatich krajín, ktoré odmietli predĺžiť Türkovi mandát. Pridali sa tak k prevažne autoritárskym krajinám, ktoré hlasovali proti.
„Spojené štáty boli kedysi vzorom v oblasti ľudských práv. Dnes už to tak nie je,“ uviedla francúzska misia pri OSN v Ženeve po piatkovom hlasovaní. „Dnes stoja izolované po boku Severnej Kórey, Nikaraguy, Mali a Ruska. A svet ich už nepočúva,“ uviedla misia v stanovisku.
Vysoký predstaviteľ americkej delegácie Dan Negrea v pondelok kritizoval „neúprimné predvádzanie sa“ zo strany Paríža. „V tejto rade je člen, ktorý bude predstierať morálne pobúrenie a bude sa snažiť poučovať nás ostatných o každej téme, či už ide o ten istý konflikt, o ktorom dnes opäť diskutujeme, alebo dokonca o témy, ktoré nemajú nič spoločné s medzinárodným mierom a bezpečnosťou, ako sú ľudské práva,“ povedal Negrea po odchode zo zasadnutie venujúceho sa situácii na Ukrajine.
Agentúra AFP pripomína, že takýto protestný odchod z BR OSN je mimoriadne zriedkavý. USA aj Francúzsko sú stálymi členmi tohto 15-členného orgánu a majú právo veta.
„Tento rok oslavujeme 250. výročie vzniku Spojených štátov. A všetci vedia, akú úlohu v tom zohralo Francúzsko,“ uviedol v reakcii stály zástupca Francúzska pri OSN Jérôme Bonnafont. Uviedol, že Francúzsko sa v OSN, a to tak v Bezpečnostnej rade, ako aj vo Valnom zhromaždení, usiluje o „zachovanie tejto inštitúcie, jej nezávislosti a schopnosti konať v duchu Charty, v záujme ľudských práv a v záujme mieru“.