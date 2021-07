Americký diplomat: Odkladané rozširovanie EÚ pomáha súperom Západu

Skopje 2. júla (TASR) – Oneskorenie prístupových rozhovorov Európskej únie s Albánskom a Severným Macedónskom pomáha protivníkom Západu pri presadzovaní svojich geopolitických ambícií, varoval vo štvrtok hlavný americký diplomat zodpovedný za vzťahy s Európou. Informovala o tom agentúra AP.



„Máme veľa práce," povedal predstaviteľ ministerstva zahraničných vecí USA pre Európu a Euráziu Matthew Palmer na konferencii v Severnom Macedónsku.



„Keď sa naši geopolitickí konkurenti agresívne snažia podkopať vierohodnosť USA a EÚ a samotný región pochybuje o našom kolektívnom záväzku, pokročiť v tejto práci je čoraz dôležitejšie," zdôraznil. Žiadnu krajinu nemenoval, predstavitelia Spojených štátov však opakovane hovorili o konkurenčnom vplyve Ruska v tomto regióne.



Prístupové snahy Severného Macedónska blokuje spor so susedným Bulharskom, týkajúci sa pôvodu jazyka tejto krajiny. Tento spor nepriamo zasiahol aj úsilie Albánska o vstup do Únie.



Balkánske krajiny, ktoré ešte nevstúpili do EÚ, sú v rôznych fázach prístupového procesu, v ktorom najviac pokročili Srbsko a Čierna Hora. Palmer vyzval regionálnych lídrov, aby pokračovali v náročných reformách vyžadovaných pre členstvo v Únii.