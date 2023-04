Americký exminister Pompeo nebude kandidovať na post prezidenta

Washington 15. apríla (TASR) - Bývalý minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo v piatok oznámil, že sa nezúčastní boja o republikánsku nomináciu do prezidentských volieb v roku 2024. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Exminister zahraničných vecí pre americkú televíziu Fox News uviedol, že sa nebude uchádzať o nomináciu republikánskej strany v súboji, ktorý by postavil oddaného spojenca a obhajcu Donalda Trumpa proti jeho bývalému vrchnému veliteľovi.



Pompeo by bol druhým bývalým členom Trumpovej vlády, ktorý vstúpil do boja o republikánsku nomináciu s exprezidentom Trumpom. Prvou je bývalá veľvyslankyňa OSN Nikki Haleyová, ktorá svoju kandidatúru ohlásila vo februári.



Očakáva sa, že kandidatúru oznámia aj guvernér Floridy Ron DeSantis, či bývalý americký viceprezident Mike Pence.