Americký exprezident Barack Obama získal cenu Emmy

Los Angeles 4. septembra (TASR) — Bývalý americký prezident Barack Obama získal prestížnu televíznu cenu Emmy za nahovorenie komentára k dokumentárnom seriálu Our Great National Parks (Naše slávne národné parky) streamovacej spoločnosti Netflix. Oznámila to v sobotu Akadémia televíznych umení a vied (ATAS), informuje agentúra AFP.



Päťdielny seriál, predstavujúci národné parky z celého sveta, vyrobila produkčná spoločnosť Higher Ground, ktorú založil Obama s manželkou Michelle.



Spoločnosť uzavrela dohodu s Netflixom, ktorá má údajne hodnotu niekoľko desiatok miliónov dolárov. Jej prvý titul pre Netflix s názvom American Factory získal Oscara za najlepší dokumentárny film a cenu Emmy za réžiu, hoci ocenení boli tvorcovia, nie samotní Obamovci.



Obama nie je prvým prezidentom USA, ktorý dostal cenu Emmy. Už v roku 1956 ju získal Dwight D. Eisenhower, aj keď išlo o čestné ocenenie.



Okrem Baracka Obamu boli v kategórii Creative Arts nominovaní aj bývalý americký profesionálny basketbalista Kareem Abdul-Jabbar, scenárista David Attenborough a mexická herečka a režisérka kenského pôvodu Lupita Nyong'o.



Obama už predtým získal dve ceny Grammy za audioverzie svojich pamätí. AFP poznamenáva, že po získaní Emmy je na polceste k tzv. EGOT, teda zisku cien Emmy, Grammy, Oscara a Tony. Doteraz sa to podarilo len 17 osobnostiam, napríklad Melovi Brooksovi, Whoopie Goldbergovej, Audrey Hepburnovej či Jennifer Hudsonovej.



Obama po svojom víťazstve v prezidentských voľbách v roku 2008 dostal Nobelovu cenu za mier za "mimoriadne úsilie o posilnenie medzinárodnej diplomacie a spolupráce medzi národmi".



Jeho nástupca v prezidentskom úrade Donald Trump bol na Emmy dvakrát nominovaný za súťažnú reality show The Apprentice, no cenu nakoniec nezískal.