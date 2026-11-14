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Americký Federálny úrad pre letectvo zrušil pozastavenie letov v USA
Minister dopravy Sean Duffy tvrdí, že dôvodom piatkového pozastavenia letov sú zastarané technológie riadenia letovej prevádzky a preťažené zariadenia na prenos dát.
Autor TASR
Washington 14. novembra (TASR) - Americký Federálny úrad pre letectvo (FAA) v piatok miestneho času oznámil zrušenie pozastavenia všetkých letov v Spojených štátoch. Lietadlá v USA tak môžu po niekoľkohodinovom pozastavení letov opäť vzlietať, informuje TASR podľa správ agentúry AP a stanice CNN.
Minister dopravy Sean Duffy tvrdí, že dôvodom piatkového pozastavenia letov sú zastarané technológie riadenia letovej prevádzky a preťažené zariadenia na prenos dát.
„Máme mimoriadne zastaraný systém riadenia letovej prevádzky,“ konštatoval Duffy na tlačovej konferencii. „Prezident už posledný rok žiada Kongres, aby v plnej miere financoval vybudovanie úplne nového systému riadenia letovej prevádzky,“ uviedol.
Podľa ministra boli zariadenia na prenos dát preťažené a začali poskytovať nejednotné údaje. „Preto sme systém odstavili,“ priblížil s tým, že počas jeho pôsobenia vo funkcii vymenili niektoré zariadenia, no staršie následne zlyhali.
Duffy zároveň vyzval Kongres, aby poskytol mimoriadne finančné prostriedky a schválil 50 miliárd dolárov na modernizáciu systému riadenia letovej prevádzky. Pred piatkovou udalosťou žiadal o 30 miliárd dolárov.
Pokiaľ nebude systém modernizovaný, dôjde podľa ministra dopravy k ďalším narušeniam leteckej dopravy.
V čase, keď FAA nariadil pozastavenie letov, sa podľa Duffyho nachádzalo vo vzduchu viac než 3500 lietadiel. Všetky podľa neho zareagovali na pokyny a podľa posledných informácií sa vo vzdušnom priestore nachádzalo menej ako 400 lietadiel, keďže postupne bezpečne pristávali.
Na kompletnú modernizáciu technologických systémov FAA vyzval aj minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin. Zlyhanie systému opísal ako dôsledok pripájania nových technológií k existujúcemu systému, ktorý nezvládol záťaž.
V dôsledku pozastavenia letov v krajine zrušili tisíce letov a na letiskách sa tvorili dlhé rady cestujúcich. Aj napriek zrušeniu pozastavenia letov sa letecké spoločnosti podľa AP nemôžu okamžite vrátiť k bežnej prevádzke, pretože mnohé ich lietadlá a posádky sa nachádzajú mimo svojich plánovaných stanovíšť.
Minister dopravy Sean Duffy tvrdí, že dôvodom piatkového pozastavenia letov sú zastarané technológie riadenia letovej prevádzky a preťažené zariadenia na prenos dát.
„Máme mimoriadne zastaraný systém riadenia letovej prevádzky,“ konštatoval Duffy na tlačovej konferencii. „Prezident už posledný rok žiada Kongres, aby v plnej miere financoval vybudovanie úplne nového systému riadenia letovej prevádzky,“ uviedol.
Podľa ministra boli zariadenia na prenos dát preťažené a začali poskytovať nejednotné údaje. „Preto sme systém odstavili,“ priblížil s tým, že počas jeho pôsobenia vo funkcii vymenili niektoré zariadenia, no staršie následne zlyhali.
Duffy zároveň vyzval Kongres, aby poskytol mimoriadne finančné prostriedky a schválil 50 miliárd dolárov na modernizáciu systému riadenia letovej prevádzky. Pred piatkovou udalosťou žiadal o 30 miliárd dolárov.
Pokiaľ nebude systém modernizovaný, dôjde podľa ministra dopravy k ďalším narušeniam leteckej dopravy.
V čase, keď FAA nariadil pozastavenie letov, sa podľa Duffyho nachádzalo vo vzduchu viac než 3500 lietadiel. Všetky podľa neho zareagovali na pokyny a podľa posledných informácií sa vo vzdušnom priestore nachádzalo menej ako 400 lietadiel, keďže postupne bezpečne pristávali.
Na kompletnú modernizáciu technologických systémov FAA vyzval aj minister pre vnútornú bezpečnosť Markwayne Mullin. Zlyhanie systému opísal ako dôsledok pripájania nových technológií k existujúcemu systému, ktorý nezvládol záťaž.
V dôsledku pozastavenia letov v krajine zrušili tisíce letov a na letiskách sa tvorili dlhé rady cestujúcich. Aj napriek zrušeniu pozastavenia letov sa letecké spoločnosti podľa AP nemôžu okamžite vrátiť k bežnej prevádzke, pretože mnohé ich lietadlá a posádky sa nachádzajú mimo svojich plánovaných stanovíšť.