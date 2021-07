Americký generál: Budeme pokračovať v leteckých útokoch proti Talibanu

Kábul 25. júla (TASR) - Spojené štáty budú pokračovať v leteckých útokoch na podporu afganských zložiek bojujúcich proti militantnému hnutiu Taliban. V nedeľu to novinárom v Kábule povedal americký generál Kenneth McKenzie, informovala agentúra AFP.



"Spojené štáty za posledné dni zintenzívnili nálety na podporu afganských síl a sme pripravení v tejto zvýšenej miere podpory v nasledujúcich týždňoch pokračovať, ak Taliban neukončí útoky," uviedol McKenzie. Uistil, že Taliban sa k víťazstvu nepribližuje, napriek tomu, že afganské sily čelia náročným bojom. "Víťazstvo Talibanu nie je neodvratné," vyhlásil s tým, že Taliban sa mýli, ak tvrdí opak.



Vyjadrenie McKenzieho prišlo v čase, keď afganskí predstavitelia v južnej provincii Kandahár oznámili, že v regióne bolo počas júna v dôsledku bojov vysídlených približne 22.000 rodín; celkovo ide až o zhruba 154.000 vysídlených ľudí. Boje pokračovali na predmestí hlavného mesta spomenutej provincie aj v nedeľu.



Novú, bleskovú ofenzívu vo viacerých oblastiach Afganistanu spustil Taliban po tom, ako Spojenými štátmi vedené zahraničné sily začali z jeho územia odsun, ktorý by mal do konca augusta urobiť bodku za ich takmer 20-ročným pôsobením v tejto stredoázijskej krajine.



Islamistický Taliban ovládol už rozsiahle územia Afganistanu vrátane hraničných priechodov či viacerých provinčných hlavných miest. Organizácia Human Rights Watch (HRW) varovala, že Taliban v obsadených oblastiach pácha násilnosti voči civilistom.