Americký generál chce zvýšiť prítomnosť NATO v Bulharsku a Rumunsku

Berlín 18. decembra (TASR) - Najvyšší veliteľ spojeneckých síl NATO v Európe (SACEUR), americký generál Tod Wolters, navrhuje zvýšiť vojenskú prítomnosť NATO v Bulharsku a Rumunsku, aby posilnilo svoje východné krídlo v reakcii na kroky Ruska v blízkosti ukrajinských hraníc, informoval v sobotu podľa agentúry TASS magazín Der Spiegel s odvolaním sa na svoje zdroje.



Podľa Der Spiegel generál predložil návrh prostredníctvom tajného videospojenia s predstaviteľmi partnerských krajín NATO. Povedal, že by to bolo podobné predchádzajúcemu zvýšeniu prítomnosti NATO v pobaltských štátoch a Poľsku v rámci Posilnenej predsunutej prítomnosti (Enhanced Forward Presence - eFP).



Ukrajina a Západ obviňujú Moskvu z toho, že v rámci možných príprav na vojenskú inváziu nahromadila pri hraniciach Ruskej federácie s Ukrajinou desaťtisíce vojakov. Kyjev sa domnieva, že k možnej eskalácii, respektíve invázii by mohlo dôjsť koncom januára 2022. Moskva popiera, že plánuje útok, chce však záruky, že Ukrajina sa nikdy nestane členom NATO.