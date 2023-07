Americký generál: Ukrajina má stále dostatok rezerv pre protiofenzívu

Washington 19. júla (TASR) - Ukrajinská armáda má stále dostatok rezerv pre pokračujúcu protiofenzívu zameranú na oslobodenie Ruskom okupovaných území. Uviedol to v utorok Predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley s tým, že postup ukrajinskej protiofenzívy spomaľujú ruské mínové polia a opevnenia, informuje agentúra AFP.



Ukrajina podľa generála Milleyho disponuje "významným podielom bojovej sily", ktorú v rámci pokračujúcej ofenzívy ešte nenasadila.



Ukrajinci si napriek stratám "zachovávajú svoju bojovú silu a pomaly, rozvážne a plynule si razia cestu cez všetky mínové polia a je to ťažký boj," povedal Milley novinárom na utorňajšej tlačovej konferencii, ktorá sa konala po virtuálnom rokovaní medzinárodnej koalície podporujúcej Ukrajinu.



Ukrajinskí vojaci musia podľa neho prekonávať zložité mínové polia, protitankové zátarasy, zákopy či prekážky z ostnatého drôtu nastražené Rusmi. Preto podľa neho zatiaľ zďaleka nemožno hovoriť o tom, že by ukrajinská protiofenzíva zlyhala alebo uviazla. Varoval však, že pôjde o dlhý, tvrdý a krvavý proces.



Spoločne s generálom Milleym predstúpil pred novinárov šéf Pentagónu Lloyd Austin, ktorý akcentoval skutočnosť, že spojenci neustále pracujú na ďalšom posilňovaní ukrajinskej armády.



"Ešte sme neskončili, stále generujeme ďalšiu bojovú silu... Urobíme všetko pre to, aby boli Ukrajinci úspešní," povedal Austin po rokovaní s predstaviteľmi koalície podporujúcej Ukrajinu.



Pripomenul, že len v Nemecku sa aktuálne cvičia a vyzbrojujú tri ukrajinské brigády, pričom výcvik Ukrajincov prebieha aj v ďalších európskych krajinách.