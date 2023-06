Americký generál: Ukrajinská protiofenzíva napreduje, ale pomalšie

Washington 30. júna (TASR) - Ukrajinská protiofenzíva postupuje, avšak "pomalšie, než sa očakávalo". Uviedol to v piatok Predseda Zboru náčelníkov štábov americkej armády Mark Milley, informovali stanica Sky News a denník The Guardian.



"Postupuje pomalšie, ako sa predpokladalo... čo ma však neprekvapuje," povedal Milley na margo protiofenzívy v rozhovore na pôde americkej novinárskej organizácie National Press Club. Dodal však, že ukrajinská protiofenzíva "napreduje stabilne, rozvážne... cez veľmi komplikované mínové polia a podobne".



Námestníčka ukrajinského ministra obrany Hanna Maľarová predtým v priebehu piatka uviedla, že ukrajinské jednotky postupujú na všetkých frontoch svojej protiofenzívy, ktorú tento mesiac spustili proti ruským silám.



"Ak hovoríme o celej frontovej línii, na východe aj na juhu, chopili sme sa strategickej iniciatívy a postupujeme všetkými smermi," povedala pre ukrajinskú televíziu.



"Na juhu postupujeme s rôznym úspechom: občas sú dni, keď je to viac ako kilometer, niekedy menej ako kilometer, niekedy až do dvoch kilometrov," povedala. Jej tvrdenia nebolo možné bezprostredne nezávisle overiť, pripomína The Guardian.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj zároveň v piatok nariadil posilnenie armády na severe krajiny, a teda pri hraniciach s Bieloruskom, kam sa po neúspešnej vzbure v Rusku zrejme uchýlil šéf ruskej žoldnierskej Vagnerovej skupiny aj s niektorými svojimi žoldniermi.