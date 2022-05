Cavoli: Vstup Švédska a Fínska do NATO si nevyžiada nasadenie vojakov

Washington 27. mája (TASR) - Snahy Švédska a Fínska o vstup do NATO si nebudú vyžadovať nasadenie ďalších príslušníkov amerických pozemných síl do týchto krajín. Podľa generála je však možné, že sa v tejto súvislosti zvýši počet vojenských cvičení a tiež, že občasné rotácie amerických vojakov budú častejšie. Informovala o tom v piatok agentúra AP.



Výboru amerického Senátu pre ozbrojené sily to vo štvrtok povedal generál Christopher Cavoli, nominovaný za nového šéfa velenia amerických vojsk v Európe (EUCOM).



Cavoli je aktuálne šéfom velenia americkej armáde v Európe a Afrike (USAREUR-AF), orgánu, ktorý je nadriadený EUCOM-u. Vo vypočúvaní pred senátnym výborom podľa agentúry AP tiež povedal, že na východnú Európu, kde sa krajiny viac obávajú potenciálnej ďalšej ruskej agresie, sa bude aj v nasledovnom období pravdepodobne upriamovať zvýšená vojenská pozornosť NATO.



Tá sa totiž podľa generálových slov v poslednej dobe "posunula smerom na východ" a v závislosti od výsledku vojny na Ukrajine je možné, že to tak ešte nejaký čas aj zostane.



Senátori sa Cavoliho v rámci vypočúvania sa pýtali aj na prítomnosť amerických vojakov v Európe, ktorá za od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu zvýšila z necelých 80.000 na približne 102.000. Generál uviedol, že tento nárast nijako nesúvisí so snahou Švédska a Fínska stať sa členskými krajinami NATO.