Americký generál: Zrážka zrejme spôsobila škody aj na ruskej stíhačke

Washington/Kyjev 15. marca (TASR) - Zrážka ruskej stíhačky s americkým dronom nad Čiernym morom v utorok ráno pravdepodobne spôsobila na ruskom stroji určité poškodenie, uviedol brigádny generál amerických vzdušných síl a hovorca Pentagónu Pat Ryder. Citoval ho portál britského denníka The Guardian.



"Videli sme, že stíhacie lietadlo zhadzuje palivo pred bezpilotným lietadlom MQ-9 Reaper a potom sa dostane k dronu tak blízko, že mu až poškodí vrtuľu. Odhadujeme, že to pravdepodobne spôsobilo určité škody aj na ruskej stíhačke," povedal Ryder novinárom.



Ruská stíhačka Su-27 sa v utorok ráno v medzinárodnom vzdušnom priestore v oblasti Čierneho mora zrazila s americkým dronom MQ-9 Reaper. Dron sa následne zrútil, oznámila americká armáda, podľa ktorej išlo zo strany Ruska o nebezpečný a neprofesionálny čin.



Vysielanie ruských lietadiel k americkým lietadlám nad oblasťou Čierneho mora nie je nezvyčajné, no väčšinou ide o vizuálny či elektronický kontakt, povedal hovorca Rady Bieleho domu pre národnú bezpečnosť John Kirby.



Podľa americkej armády dve ruské stíhačky Su-27 vykonávali manéver s cieľom dron odchytiť, pričom jedna z nich zasiahla jeho vrtuľu. Američania následne vzhľadom na jeho poškodenie a neovládateľnosť spôsobili pád vlastného stroja.



Už pred kolíziou vypúšťali ruské lietadlá na dron palivo zrejme v snahe poškodiť ho alebo mu znemožniť orientáciu a nalietavali pred neho. V blízkosti dronu sa pohybovali asi 30 až 40 minút a kolízia sa stala o 7.03 h SEČ, povedal Ryder.



Hovorca amerického ministerstva obrany dodal, že musí byť opatrný a neuvádzať detaily o osude poškodeného a havarovaného bezpilotného lietadla. "Rusko tento dron nemá," uviedol Ryder. Nepovedal, či sa Rusko pokúša vrak stroja získať, ale niet pochýb, že ruská vojenská tajná služba sa o to bude horlivo snažiť, aby ho mohla potom rozobrať, napísal The Guardian.