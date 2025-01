Americký herec a režisér Kevin Costner oslavuje 70 rokov

Los Angeles/Bratislava 18. januára (TASR) - Je jedným z najžiadanejších mužov Hollywoodu, jeho žánrovo bohatá filmografia mu priniesla slávu aj množstvo ocenení vrátane dvoch Oscarov, troch Zlatých glóbusov a ceny Primetime Emmy Award. Americký herec, scenárista, filmový producent a režisér Kevin Costner bude mať 18. januára 70. narodeniny.



Keď ako dieťa videl film Ako bol dobytý Západ (1962), vzbudilo to v ňom lásku k westernom. Táto fascinácia sa tiahne celou jeho kariérou. Na prelome 80. a 90. rokov z neho spravila hviezdu svetového formátu, keď do kín prišiel jeho oscarový film Tanec s vlkmi. Publikum si tiež získal westernovým seriálom Yellowstone, ktorého najnovšie časti boli odvysielané iba minulý rok.



Kevin Michael Costner sa narodil 18. januára 1955 v kalifornskom meste Lynwood. Costner má po predkoch nemecký, anglický, írsky, škótsky i waleský pôvod. Od roku 1973 študoval marketing na Kalifornskej štátnej univerzite vo Fullertone (CSUF), kde získal bakalársky titul. Popritom navštevoval herecké kurzy.



Na striebornom plátne debutoval v komédii Horúca pláž USA (1981). Tento nezávislý film však nakrúcali už v rokoch 1978-1979. Do polovice 80. rokov účinkoval ešte vo filmoch ako Fandango, Silverado či Víťazi (všetky tri z roku 1985). Potom už nasledovali známejšie snímky Nepodplatiteľní (1987), Durhamskí býci (1988) a Ihrisko snov (1989).



Najúspešnejšou a najvýraznejšou snímkou kariéry Kevina Costnera je výpravný western z obdobia americkej občianskej vojny Tanec s vlkmi (1990), ktorý bol aj jeho režisérskym debutom. Film získal sedem Oscarov vrátane dvoch hlavných - v kategóriách najlepší film a najlepšia réžia. Obe sošky išli do rúk Costnera, ktorý bol nominovaný aj v kategórii najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe.



Film získal aj tri Zlaté glóbusy - v kategóriách najlepší film (dráma), najlepšia réžia a najlepší scenár. Soundtrack, ktorý skomponoval John Barry, získal i cenu Grammy za najlepšiu hudbu pre vizuálne médiá. V roku 2007 bol film vybraný Kongresovou knižnicou na uchovanie v Národnom filmovom registri Spojených štátov ako "kultúrne, historicky alebo esteticky významné" dielo.



Costnerova umelecká dráha napredovala aj v 90. rokoch. Účinkoval v komerčne úspešných filmoch ako Robin Hood: Kráľ zbojníkov (1991), JFK (1991), Osobný strážca (1992) alebo Dokonalý svet (1993). Po nich nasledovala séria filmov, ktoré sa stretli s prevažne vlažnými ohlasmi kritikov - Wyatt Earp (1994), Vodný svet (1995), Posol budúcnosti (1997, zároveň réžia), či Správa vo fľaši (1999).



Svoj herecký talent potvrdil Costner aj vo filmoch 13 dní (2000), Krajina strelcov (2003, zároveň réžia), Mr. Brooks (2007), Správna voľba (2008), Manažéri (2010), Veľký draft (2014), 3 dni na zabitie (2014), Black and White (2014), McFarland: Útek pred chudobou (2015), Skryté čísla (2016), Diaľničná hliadka (2019) alebo Nechajte ho ísť (2020).



Jeho najnovším filmovým projektom je westernová séria Horizont: Americká sága - kapitola 1 (2024). Jej druhá časť mala premiéru vlani v septembri na Medzinárodnom filmovom festivale v Benátkach, zatiaľ čo tretia časť sa začala nakrúcať v máji 2024 a štvrtá časť je vo vývoji. Costner je tu zároveň režisér, spoluscenárista a koproducent.



Vo výpočte Costnerovej filmografie nechýbajú ani televízne seriály. V roku 1985 sa predstavil v jednej epizóde multižánrového seriálu Neuveriteľné príbehy. V roku 2012 účinkoval v trojdielnom westernovom seriáli Krvavá vojna: Hatfieldovci a McCoyovci. Úloha mu vyniesla ocenenie Primetime Emmy Award v kategórii výnimočný herec v hlavnej úlohe v limitovanom alebo antologickom seriáli alebo filme, ako aj Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon v miniseriáli alebo televíznom filme. V rokoch 2018-2024 účinkoval Costner v ďalšom westernovom seriáli Yellowstone. Úloha mu vyniesla Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon v seriáli (dráma).



Najznámejší "bodyguard" sveta navštívil v roku 2010 so svojou country rockovou skupinou Modern West aj Bratislavu, kde odohral koncert. Jeho požiadavky počas pobytu v hlavnom meste SR boli pomerne skromné. Najviac si zakladal na prvotriednom čajovom súbore v šatni, a ako fanúšik kvalitného vína chcel mať exkluzívny výber slovenských vín.



Costner sa v roku 2010 rozhodol, že pomôže svojím vynálezom britskému koncernu British Petroleum v boji proti ropnej škvrne v Mexickom zálive. Vlastní firmu, ktorá vyrába 1800-kilogramové centrifúgy. Toto zariadenie vymyslel Costner spolu so svojím bratom - vedcom - začiatkom 90. rokov. Stroj nasáva ropou znečistenú vodu z mora, odstredí ju vysokou rýchlosťou a vypustí späť 99 percent čistej vody.



Kevin Costner má s viacerými ženami sedem detí - tri dcéry a štyroch synov. Jeho veľké vášne sú okrem herectva tiež šport, hudba a spev. V auguste 2003 mu odhalili čestnú hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.