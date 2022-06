Americký herec Kevin Spacey sa v Londýne postaví pred súd

Londýn 13. júna (TASR) - Britská polícia v pondelok oznámila, že amerického herca Kevina Spaceyho oficiálne obvinila zo sexuálneho napadnutia. Súdne pojednávanie sa uskutoční vo štvrtok pred westminsterským magistrátnym súdom v Londýne, píše agentúra AFP.



Britská kráľovská prokuratúra (CPS) koncom mája oznámila, že 62-ročný Spacey bol obvinený zo sexuálnych trestných činov vrátane napadnutia troch nemenovaných mužov.



Spacey v reakcii uviedol, že je z tohto rozhodnutia "sklamaný", ale sľúbil, že sa dobrovoľne dostaví do Spojeného kráľovstva, aby sa pred súdom bránil. Vo vyhlásení pre televíznu reláciu Good Morning America zároveň vyjadril presvedčenie, že dokáže svoju nevinu.



Obvinenia proti Spaceymu sa prvýkrát objavili v súvislosti s aktivitami hnutia #MeToo, ktoré zaznamenalo mnoho prípadov podozrenia alebo obvinenia zo sexuálneho napadnutia a obťažovania vo filmovom priemysle.



Vznesené obvinenia sa týkajú incidentov, ku ktorým údajne došlo v rokoch 2005, 2008 a 2013 v hlavnom meste Londýn a grófstve Gloucestershire.



Londýnska Metropolitná polícia (MPS) uviedla, že dve obvinenia zo sexuálneho napadnutia sa týkajú konania z marca roku 2005, pričom obeťou bol muž, ktorý má teraz 40 rokov.



Tretie obvinenie sa týka udalosti z augusta roku 2008 a muža, ktorý má teraz 30 rokov. Spacey bol v súvislosti s týmto mužom obvinený aj z toho, že sa dopustil násilnej sexuálnej aktivity bez súhlasu druhej osoby.



K štvrtému sexuálnemu napadnutiu údajne došlo v grófstve Gloucestershire v západnom Anglicku v apríli roku 2013. Obeť, muž, má teraz 30 rokov.



Spacey získal prestížnu cenu Oscar za účinkovanie vo filmoch Americká krása (2000) a Obvyklí podozriví (1996). V rokoch 2003–15 bol umeleckým riaditeľom divadla Old Vic v Londýne. Hral aj v známom politickom seriáli House of Cards (Domček z kariet) spoločnosti Netflix, ktorá s ním po obvineniach zo sexuálneho obťažovania ukončila spoluprácu. K herectvu sa vrátil vlani.



Herec už predtým všetky obvinenia z nevhodného správania poprel.