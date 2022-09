Americký herec Mickey Rourke má 70 rokov

Schenectady/Bratislava 15. septembra (TASR) – Predtým než Mickey Rourke začal svoju kariéru v Hollywoode, venoval sa boxerským zápasom. Filmové plátno dobyl v 80. rokoch minulého storočia najmä vďaka účinkovaniu v snímke 9 a 1/2 týždňa a v novom tisícročí zaujal napríklad v dráme Wrestler.



Mickey Rourke sa v piatok 16. septembra dožíva 70 rokov.



Philip Andre "Mickey" Rourke Jr. sa narodil 16. septembra 1952 v americkom meste Schenectady do írsko-francúzskej rodiny. V mladosti sa aktívne venoval boxovaniu, ale tento šport kvôli zraneniu zanechal. Napokon ho zlákalo herectvo. V celovečernom filme debutoval v roku 1979 menšou úlohou vo vojnovej komédii s názvom 1941.



Vedľajšiu postavu stvárnil aj v historickej dráme Stevena Spielberga Nebeská dráma (Heaven's Gate, 1980) či v thrilleri Žiar tela (Body Heat, 1981). Ako sukničkára a hazardného hráča ho diváci mohli vidieť v snímke Bistro (Diner, 1982) a do filmu Dravé ryby (Rumble Fish) ho v roku 1983 obsadil režisér Francis Ford Coppola.



Výraznú pozornosť na seba umelec upútal vďaka erotikou nabitému filmu 9 a 1/2 týždňa (Nine 1/2 Weeks), v ktorom sa predviedol spolu s Kim Basinger. Po boku Roberta De Nira si súkromného detektíva zahral v mysterióznom thrilleri Angel Heart (1987). Do role básnika, ktorý hľadá útočisko v alkoholovom opojení sa prevtelil v trpkej komediálnej dráme Štamgast (Barfly, 1987). V roku 1988 sa diváci dočkali filmu Homeboy. Mickey Rourke v ňom zosobnil boxera, ktorý v snahe získať peniaze riskuje svoj vlastný život. Do typovo odlišnej hereckej polohy sa dostal ako svätý František z Assisi v životopisnej dráme Francesco (1989).



Napriek tomu, že Rourke patril k obsadzovaným umelcom, v 90. rokoch prežíval kariérnu aj osobnú krízu. O mnohé filmové úlohy prišiel najmä kvôli svojmu nepredvídateľnému správaniu a problémom s drogami. Zo snímok, v ktorých v tomto období účinkoval možno spomenúť drámy Strela (Bullet, 1996), Čarodejník (The Rainmaker, 1997) a objavil sa aj v pokračovaní filmu 9 a 1/2 týždňa, tentokrát s názvom Another 9 1/2 Weeks (1997) či v tragikomédii Osudová stávka (Buffalo '66, 1998). Na istý čas sa Rourke dokonca vrátil do boxerského ringu. V rokoch 1991 – 1994 odboxoval osem profesionálnych zápasov, ktoré si vyžiadali operácie a výrazne zmenili jeho vzhľad.



Po návrate z ringu sa herec v roku 2002 predstavil v snímke s názvom Šňup (Spun) a v nasledujúcom roku vo filme Vtedy v Mexiku (Once Upon a Time In Mexico). V roku 2005 stvárnil vo filmovej verzii komiksu Sin City - mesto hriechu (Sin City) Marva, ktorý je hnaný túžbou pomstiť sa. Veľký úspech mu priniesla postava vyčerpaného wrestlera Randyho "The Ram" Robinsona v dráme Wrestler (The Wrestler, 2008). Spomenutá úloha mu priniesla nomináciu na Oscara a ocenenie Zlatý glóbus za najlepší mužský herecký výkon. Odborníci sa dokonca zhodovali v tom, že predviedol najlepší výkon svojej kariéry.



Rourke bol súčasťou akčných filmov Expendables: Nezničiteľní alebo Iron Man 2 (oba 2010) a zahral si aj v thrilleri Sin City: Ženská, pre ktorú by som vraždil (Sin City: A Dame to Kill For, 2014). Ako bývalý zabijak CIA sa predstavil vo filme Ashby (2015) a kriminálnika zosobnil v snímke The Commando (2022).