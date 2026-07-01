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Americký hudobník sombr prichádza s novým singlom My Body Isn't Ready
Svoju novú intímnu spoveď si sombr opäť sám napísal aj produkoval.
Autor TASR
Bratislava 1. júla (TASR) - Americký hudobník, textár, rockstar generácie Z, sombr, vydal nový singel My Body Isn't Ready. Vydanie sprevádza filmový videoklip v réžii Gusa Blacka, v ktorom sa v hlavných rolách predstavujú herci Inde Navarrette a Josh Heuston. TASR informovala PR manažérka Renáta Tomášová.
Dvadsaťročný Shane Boose, ktorý vystupuje pod menom sombr, si celú svoju kariéru vybudoval úplne sám od nuly, keď svoje prvé piesne nahrával v provizórnom spálňovom štúdiu v manhattanskej štvrti Lower East Side. Do širšieho povedomia sa zapísal predovšetkým prelomovým megahitom Back to Friends, ktorý sa dostal na prvé priečky slovenských aj globálnych rebríčkov, udržal sa celý rok v prestížnej hitparáde Billboard Hot 100 a nazbieral miliardy streamov.
Svoju novú intímnu spoveď si sombr opäť sám napísal aj produkoval. V texte sa bez obalu dotýka vnímania vlastného tela, sebaúcty a vnútorných tlakov, s ktorými sa mladá generácia stretáva, a ponúka tak prekvapivo úprimnú reflexiu vlastnej neistoty.
Dvadsaťročný Shane Boose, ktorý vystupuje pod menom sombr, si celú svoju kariéru vybudoval úplne sám od nuly, keď svoje prvé piesne nahrával v provizórnom spálňovom štúdiu v manhattanskej štvrti Lower East Side. Do širšieho povedomia sa zapísal predovšetkým prelomovým megahitom Back to Friends, ktorý sa dostal na prvé priečky slovenských aj globálnych rebríčkov, udržal sa celý rok v prestížnej hitparáde Billboard Hot 100 a nazbieral miliardy streamov.
Svoju novú intímnu spoveď si sombr opäť sám napísal aj produkoval. V texte sa bez obalu dotýka vnímania vlastného tela, sebaúcty a vnútorných tlakov, s ktorými sa mladá generácia stretáva, a ponúka tak prekvapivo úprimnú reflexiu vlastnej neistoty.