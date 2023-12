Americký inštitút: Rusko je schopné vykonať ďalšie veľké útoky

Washington 30. decembra (TASR) - Americkí vojenskí analytici sa domnievajú, že Rusko by mohlo uskutočniť ďalšie rozsiahle letecké útoky na Ukrajinu podobné tomu, aký podniklo v piatok. Podľa ukrajinských predstaviteľov išlo počtom použitých rakiet a dronov o najväčší vzdušný úder od začiatku vojny. Hlásili po ňom najmenej 30 mŕtvych. TASR informácie prevzala od agentúry DPA.



"Rusko bude pokračovať k rozsiahlych útokoch proti Ukrajine s cieľom oslabiť ukrajinskú morálku a schopnosť Ukrajiny pokračovať vo vojenských operáciách proti Rusku," uviedol v noci na sobotu americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW).



Jeho analytici však poukázali na to, že po takmer dvoch rokoch vojny Rusko pravdepodobne nemá dostatok rezerv a výrobných kapacít na to, aby takéto rozsiahle raketové útoky podnikalo pravidelne.



V noci na piatok ruská armáda podľa údajov Kyjeva útočila na ciele na Ukrajine takmer 160 raketami a dronmi rôzneho typu. Vo viacerých oblastiach hlásili vyše 30 obetí a približne 160 zranených.



Podľa analýzy ISW ruská armáda už niekoľko mesiacov experimentuje s rôznymi kombináciami dronov a rakiet, aby odhalila slabé miesta v ukrajinskej protivzdušnej obrane.