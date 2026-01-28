< sekcia Zahraničie
Americký kardinál Tobin navrhuje zastaviť financovanie pre ICE
Tobinove výroky nadviazali na výzvy katolíckych vodcov v USA, ktorí kritizujú prístup Trumpovej administratívy k otázkam migrácie a volajú po ľudskom a dôstojnom zaobchádzaní s prisťahovalcami.
Autor TASR
New York 28. januára (TASR) - Vplyvný americký kardinál Joseph W. Tobin z Newarku v americkom štáte New Jersey ostro odsúdil imigračnú politiku prezidenta USA Donalda Trumpa. Vyzval aj na zastavenie financovania federálneho Imigračného a colného úradu (ICE) a označil ho za „bezbožnú“, informuje agentúra AFP na základe vyjadrení z kruhov katolíckej cirkvi.
Kardinál Tobin v nedeľu počas online modlitieb vyzval veriacich, aby odmietli politiku, ktorá podľa neho ohrozuje dôstojnosť migrantov a protestujúcich.
Tobin označil ICE za „bezbožnú organizáciu“ a nabádal Američanov, aby oslovili svojich zástupcov v Kongrese a žiadali ich, aby neschválili ďalšie financovanie tejto agentúry.
Kardinál spomenul aj nedávne incidenty vrátane zatýkania migrantov a maloletých a smrteľného postrelenia dvoch demonštrantov federálnymi agentmi v Minneapolise v štáte Minnesota. „Sme v smútku za svet, za krajinu, ktorá dovolí, aby päťročné deti boli legálne unesené a protestujúci zabití,“ vyhlásil Tobin.
Tobinove výroky nadviazali na výzvy katolíckych vodcov v USA, ktorí kritizujú prístup Trumpovej administratívy k otázkam migrácie a volajú po ľudskom a dôstojnom zaobchádzaní s prisťahovalcami.
Veľký kritikom Trumpovej imigračnej politiky je aj pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v USA. Zaobchádzanie s migrantmi v USA označil pápež za „mimoriadne neúctivé“.
Kardinál Tobin v nedeľu počas online modlitieb vyzval veriacich, aby odmietli politiku, ktorá podľa neho ohrozuje dôstojnosť migrantov a protestujúcich.
Tobin označil ICE za „bezbožnú organizáciu“ a nabádal Američanov, aby oslovili svojich zástupcov v Kongrese a žiadali ich, aby neschválili ďalšie financovanie tejto agentúry.
Kardinál spomenul aj nedávne incidenty vrátane zatýkania migrantov a maloletých a smrteľného postrelenia dvoch demonštrantov federálnymi agentmi v Minneapolise v štáte Minnesota. „Sme v smútku za svet, za krajinu, ktorá dovolí, aby päťročné deti boli legálne unesené a protestujúci zabití,“ vyhlásil Tobin.
Tobinove výroky nadviazali na výzvy katolíckych vodcov v USA, ktorí kritizujú prístup Trumpovej administratívy k otázkam migrácie a volajú po ľudskom a dôstojnom zaobchádzaní s prisťahovalcami.
Veľký kritikom Trumpovej imigračnej politiky je aj pápež Lev XIV., ktorý sa narodil v USA. Zaobchádzanie s migrantmi v USA označil pápež za „mimoriadne neúctivé“.