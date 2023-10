Americký konzulát na juhu Turecka pre násilné protesty zatvorili

Ankara 19. októbra (TASR) – Americký konzulát v juhotureckom meste Adana bude až do odvolania zatvorený pre verejnosť, vyhlásilo v stredu veľvyslanectvo. Spôsobili to demonštrácie proti súčasnému násiliu v pásme Gazy, informuje TASR podľa agentúry AFP a televízie CNN.



"Na celom území Turecka očakávame v najbližších týždňoch rozsiahle demonštrácie vyvolané udalosťami v Izraeli a Gaze," uviedla ambasáda. "Všetky protesty, aj tie pokojné, môžu rýchlo prepuknúť do násilností. Môžu tiež priniesť zvýšenú prítomnosť polície, uzávery ciest a dopravné obmedzenia," dodalo veľvyslanectvo.



Podobné vyhlásenia zverejnilo americké ministerstvo zahraničných vecí aj pre libanonský Bejrút a jordánsky Ammáne. Rozhodnutie reaguje na násilie počas protestov pred izraelským konzulátom v Istanbule. Zranenia utrpelo 63 osôb vrátane 43 policajtov, keď sa dav pokúsil prekonať bezpečnostné zátarasy.



Dav ľudí protestoval aj v Ankare, pričom nechýbali propalestínske heslá.



Izrael vyzval svojich občanov, aby v záujme vlastnej bezpečnosti čo najskôr opustili Turecko. Americké úrady varovali svojich občanov a diplomatických pracovníkov, aby obmedzili svoj pohyb na verejnosti.