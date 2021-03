Americký minister obrany absolvoval neohlásenú návštevu Afganistanu

Kábul 21. marca (TASR) - Nový americký minister obrany Lloyd Austin absolvoval v nedeľu neohlásenú návštevu Afganistanu. Išlo o jeho prvú návštevu v tejto krajine od vtedy, ako v januári nastúpil do úradu. Informovala o tom agentúra AFP s odvolaním sa na vyhlásenie amerického ministerstva obrany.



Pentagón potvrdil Austinovu návštevu až v čase, keď už americký minister z tejto krajiny odletel.



K návšteve došlo len niekoľko týždňov pred plánovaným odsunom amerických vojakov z Afganistanu. K tomu má dôjsť 1. mája v súlade s dohodou, ktorú USA vlani dosiahli s Talibanom, pripomína AFP. Nový americký prezident Joe Biden však nedávno dodržanie tohto termínu spochybnil.



Austin v nedeľu rokoval s afganským prezidentom Ašrafom Ghaním. Zhováral sa s ním tak len týždeň po tom, ako Biden povedal, že dodržať plánovaný termín odsunu vojakov - vyrokovaný administratívou jeho predchodcu Donalda Trumpa - bude "ťažké". Biden však uviedol, že ak sa odsun vojakov posunie, nebude to o veľa, pripomína agentúra AP.



Taliban v reakcii na Bidenove slová pohrozil Spojeným štátom možnými následkami v prípade, že termín nedodržia. "Ak to neurobia, nech už to bude z akýchkoľvek dôvodov a zámienok, potom budú zodpovední za následky," uviedol v stredu hovorca Talibanu Zabíhulláh Mudžáhid.



Záujem na čo najdlhšom zotrvaní amerických vojakov v Afganistane má naopak afganská vláda, približuje AFP.



Austin sa po svojej návšteve v Kábule nevyjadril k tomu, ži USA dohodnutý termín odsunu vojakov dodržia. "Toto je doména môjho šéfa... Ide o rozhodnutie, ktoré prezident (Biden) v určitej chvíli prijme," uviedol.



Spojené štáty podpísali vlani s Talibanom dohodu, v ktorej prisľúbili stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu do 1. mája 2021. Militantné islamistické hnutie sa výmenou za to zaviazalo viesť mierové rozhovory s afganskou vládou.



Mierové rokovania medzi Talibanom a afganskou vládou v Katare, ktoré začali vlani v septembri, odvtedy pokročili iba minimálne. Washington však chce oživiť mierový proces a dosiahnuť, aby Taliban a afganská vláda súhlasili s vytvorením určitej formy inkluzívnej vlády.



Austin pricestoval do Kábulu z Indie, ktorú navštívil v sobotu v rámci svojho ázijského turné, a to po návštevách ďalších amerických spojencov v regióne, menovite Južnej Kórey a Japonska.