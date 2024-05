Americký minister obrany Austin podstúpil lekársky zákrok

Washington 25. mája (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin podstúpil lekársky zákrok vo vojenskej nemocnici Waltera Reeda vo Washingtone a vrátil sa k vykonávaniu svojich povinností. Uviedol to v noci na sobotu hovorca Pentagónu Pat Ryder, píše TASR s odvolaním na agentúru AP.



V čase zdravotnej indispozície bola úlohami šéfa Pentagónu približne na dve a pol hodiny poverená jeho námestníčka Kathleen Hicksonová.



Zákrok týkajúci sa problémov s močovým mechúrom prebehol úspešne a "nesúvisí s diagnózou rakoviny prostaty ani nemá žiadny vplyv na priaznivú prognózu vyliečenia", povedal Ryder. Dodal, že Austin sa po zákroku vrátil domov a v jeho pracovnom programe nenastali žiadny zmeny. Biely dom a Kongres USA boli o zákroku informovaní, poznamenal Pentagón.



Austinovi (70) vlani v decembri diagnostikovali skoré štádium rakoviny prostaty. Po menšej operácii vykonanej v decembri sa najprv vrátil domov, no začiatkom januára ho pre komplikácie prijali do vojenskej nemocnice Waltera Reeda.



Biely dom a Kongres USA sa však vtedy o zdravotných problémoch šéfa Pentagónu dozvedeli až o niekoľko dní neskôr, za čo Austin čelil kritike. Pentagón odvtedy pravidelne poskytuje informácie o jeho zdravotnom stave.



Austin sa má na konci mája stretnúť so svojím čínskym kolegom Tung Ťünom na bezpečnostnom fóre v Singapure, oznámilo v piatok americké ministerstvo obrany. Budúci týždeň odcestuje do Kambodže na rokovanie ministrov obrany Združenia krajín juhovýchodnej Ázie (ASEAN), pripomína agentúra AFP.