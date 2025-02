Americký minister obrany Hegseth navštívil Poľsko

Varšava 14. februára (TASR) – Poľský minister obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz privítal v Poľsku amerického ministra obrany Petea Hegsetha v rámci jeho prvej oficiálnej bilaterálnej návštevy v Európe. Obe strany potvrdili silu poľsko-amerického spojenectva a rokovali o prehĺbení spolupráce v oblasti obrany, informuje varšavský spravodajca TASR.



Americký minister zdôraznil, že výber Poľska na prvú bilaterálnu návštevu nebol náhodný. "Poľsko vnímame ako modelového spojenca USA v Európe. Je modelovým spojencom nielen v slovách, ale aj v činoch," povedal Hegseth.



Kosiniak-Kamysz ocenil, že napriek škrtom vo výdavkoch Poľsko nebude vylúčené z amerických fondov na podporu modernizácie armády. Spojenectvo Poľska a USA podľa neho nikdy nebolo také pevné. "Poľsko je krajinou, ktorá rozumie ohrozeniu. Vieme, aká dôležitá je bezpečnosť a mier," vyhlásil a pripomenul, že sloboda, mier a bezpečnosť si vyžadujú silu, ktorá nie je možná bez investícií.



Hegseth vyzdvihol poľské výdavky na obranu a podporu amerických vojakov pôsobiacich v krajine. Dodal, že v Poľsku pôsobí takmer 8000 amerických vojakov, ktorí si pochvaľujú prijatie a spoluprácu s poľskými ozbrojenými silami.



Obaja ministri sa zhodli na potrebe posilnenia spolupráce v obrannom priemysle. Rokovali o výrobe munície a vytvorení spoločných podnikov, pričom Poľsko má ambíciu stať sa centrom infraštruktúry a servisu pre obranné technológie. "Našou stratégiou je byť transatlantickým mostom, ktorý spája USA a Európu," povedal poľský politik.



Hegseth sa vyjadril aj k otázke možného zníženia počtu amerických vojakov v Európe ako súčasti dohody s Ruskom. Zdôraznil, že USA sú odhodlané podporovať NATO a americká prítomnosť v Európe je dôležitá na odstrašovanie ruského prezidenta Vladimira Putina, no európske krajiny musia investovať viac do vlastnej obrany. "Nemôžete predpokladať, že americká prítomnosť na kontinente potrvá naveky," upozornil s odôvodnením, že USA musia riešiť bezpečnostné krízy aj inde vo svete.



Na otázku o obnovení hraníc Ukrajiny spred roka 2014 Hegseth reagoval, že je dôležité vniesť do diskusie realizmus, a označil to spolu s prítomnosťou amerických vojakov na jej území za nepravdepodobné. Zároveň zdôraznil, že cieľom USA je ukončenie konfliktu a zastavenie bojov.



"Putin sa vyhlási za víťaza bez ohľadu na čokoľvek, ale vďaka hrdinstvu Ukrajincov sa podarilo zabrániť mu v tom, čo chcel dosiahnuť," povedal Hegseth. Minister si nemyslí, že Rusko vyjde z mierovej dohody posilnené, ak odpoveďou NATO bude uvedomenie si hrozieb a kolektívna schopnosť ho odstrašiť.



Jeho poľský rezortný kolega dodal, že jedinou obranou proti hrozbám je tvrdá sila armády a spoločnosti. "Dnes je čas zobudiť tých, ktorí posledných 30 rokov prespali v ilúzii pokojného sveta," uzavrel.



Hegseth sa stretol aj s poľským prezidentom Andrzejom Dudom a navštívil leteckú základňu v meste Powidz na západe Poľska.











(spravodajca TASR Slavomír Gregorík)