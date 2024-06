Americký minister obrany: Konflikt s Čínou nie je nevyhnutný

Singapusr 1. júna (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v sobotu zdôraznil potrebu udržiavať dialóg s Čínou a jej susedmi, aby sa zabránilo vystupňovaniu súčasného napätie v regióne. TASR informuje podľa agentúry DPA.



"Každý rozhovor nebude šťastným rozhovorom. Ale je dôležité, aby sme spolu naďalej hovorili," povedal Austin počas vystúpenia v rámci medzivládnej bezpečnostnej konferencie Dialóg Šangri-La v Singapure.



Americký minister aj napriek zjavným názorovým rozdielom s Pekingom nevidí bezprostredné nebezpečenstvo eskalácie konfliktov.



"Tiež ste ma niekoľkokrát počuli povedať, že vojna alebo boj s Čínou nie je podľa môjho názoru ani bezprostredný, ani nevyhnutný," povedal Austin.



Zároveň upozornil, že Spojené štáty pripisujú dôležitosť podpore záujmov svojich spojencov a partnerov v regióne. V prípade sporu medzi Filipínami a Čínou Austin zdôraznil úlohu zvýšeného dialógu.



"Na mori alebo vo vzduchu sa môže stať množstvo vecí, uznávame to. Ale naším cieľom je uistiť sa, aby sa veci zbytočne nevymkli spod kontroly," dodal.



Americký minister obrany v piatok so svojím čínskym náprotivkom Tung Ťünom v Singapure rokoval viac ako hodinu o vzájomných vzťahoch a o komunikácii medzi armádami oboch krajín.



Na bezpečnostnej konferencii Dialóg Šangri-La v Singapure budú do nedele rokovať ministri, predstavitelia armád a odborníci z celého sveta o súčasných hrozbách. Témami sú umelá inteligencia, kybernetická obrana, budúce typy vojen a tiež situácia v spojitosti s Taiwanom.