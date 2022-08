Americký minister obrany mal opäť pozitívny výsledok testu na covid

Washington 16. augusta (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin je po pozitívnom výsledku testu na koronavírus SARS-CoV-2 v domácej izolácii. Oznámil to v pondelok na sociálnych sieťach, informovala v noci na utorok agentúra DPA.



Austin spresnil, že choroba sa uňho prejavuje miernymi príznakmi. Dodal, že v karanténe bude v súlade so zdravotnými usmerneniami Spojených štátov päť dní, pričom bude pokračovať v práci.



So šéfom Bieleho domu Joeom Bidenom sa Austin naposledy osobne stretol koncom júla.



Austin je zaočkovaný dvoma posilňovacími dávkami proticovidovej vakcíny. Ochorením CoVID-19 sa nakazil aj v januári tohto roku.