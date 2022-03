Americký minister obrany navštívi počas cesty do Európy i Bulharsko

Washington 14. marca - Americký minister obrany Lloyd Austin pridal do plánu svojej pracovnej cesty po Európe návštevu Bulharska. Táto cesta, počas ktorej navštívi i Slovensko, je zameraná na posilnenie vzťahov so spojencami NATO v čase prebiehajúceho ozbrojeného konfliktu na Ukrajine. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Austin odcestuje v utorok do Bruselu, kde sa zúčastní na stretnutí NATO predtým, ako odcestuje na Slovensko. Následne odcestuje do Bulharska, kde sa stretne s vojenskými a civilnými lídrami, uvádza Pentagón, ktorý neposkytol bližšie detaily týkajúce sa Austinovho programu v Európe.



Bulharsko bolo v čase studenej vojny najbližším spojencom Ruska. Teraz je však členom Európskej únie i Severoatlantickej aliancie a odsúdilo ruskú vojenskú inváziu na Ukrajine, píše Reuters.



O návšteve Austina na Slovensku informoval slovenský minister obrany Jaroslav Naď, ktorý uviedol, že ide o vôbec prvú návštevu amerického ministra obrany na Slovensku od vstupu našej krajiny do NATO.