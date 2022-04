Americký minister obrany po prvýkrát rokoval s čínskym partnerom

Peking 20. apríla (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v stredu po prvýkrát od vlaňajšieho nástupu do funkcie rokoval s čínskym ministrom obrany Wej Feng-chem. Predstaviteľ Pekingu počas telefonického rozhovoru požiadal USA, aby prestali s "námornými provokáciami" vo východnej Ázii. Ohľadne vojny na Ukrajine vyzval USA, aby ju nepoužívali ako "zámienku na očierňovanie, obviňovanie, vyhrážky či nátlak na Čínu". TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Čína dosiaľ neodsúdila ruskú agresiu na Ukrajine. Spojené štáty v tejto súvislosti varovali, že neochota Číny uvaliť na Rusko sankcie môže ovplyvniť jej obchodné vzťahy s ostatnými krajinami.



Wej počas telefonátu taktiež zdôraznil nárok Pekingu na Taiwan a upozornil, že ak sa táto záležitosť nebude riešiť náležitým spôsobom, môže to mať "destabilizujúci účinok" na americko-čínske vzťahy.



Taiwan sa v poslednom období sťažuje na rastúci vojenský nátlak zo strany Číny, ktorá ho považuje za súčasť svojho územia a avizuje, že na jeho ovládnutie v prípade potreby použije aj vojenskú silu.



Telefonát ministrov sa uskutočnil po tom, čo Čína v utorok údajne podpísala bezpečnostný pakt so Šalamúnovými ostrovmi, podľa ktorého tam bude môcť vysielať svoje lode, dopĺňať zásoby či uskutočňovať medzipristátia lietadiel podľa vlastnej potreby. Biely dom s podpísaním dohody nesúhlasil.