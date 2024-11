Americký minister obrany rokoval o posilnení vojenských väzieb s Fidži

Washington 23. novembra (TASR) - Spojené štáty a Fidži začali rozhovory zamerané na posilnenie vojenských väzieb, informoval v sobotu americký minister obrany Lloyd Austin po tom, čo zavŕšil svoju cestu do indo-pacifického regiónu. TASR správu prevzala od agentúry Reuters.



Minister ozrejmil, že rokovania sa týkali dohody o štatúte ozbrojených síl, ktorá by USA umožnila nasadzovať a premiestňovať sily na podporu Fidži a pomohla vykonávať spoločné cvičenia na pravidelnej báze.



USA zároveň prisľúbili sumu 4,9 milióna dolárov (4,7 milióna eur) na podporu modernizácie fidžijskej armády. Obe krajiny podpísali bilaterálnu dohodu o logistike, dodalo americké ministerstvo obrany.



Austin sa stal vôbec prvým americkým ministrom obrany, ktorý oficiálne navštívil toto strategicky významné súostrovie, kde žije približne jeden milión ľudí. V rámci jeho cesty do indo-pacifického regiónu ešte predtým navštívil Austráliu, Filipíny a Laos.



Fidžijský premiér Sitiveni Rabuka v tejto súvislosti poznamenal, že jeho krajina sa teší na pokračovanie spolupráce s USA, a to aj s nastupujúcou administratívou Donalda Trumpa.



Austinova návšteva súostrovia prišla po tom, čo sa Fidži začiatkom tohto roka dohodlo na zachovaní dohody o policajnej spolupráci s Čínou.