Americký minister obrany sa v Katare stretol s vyjednávačmi Talibanu

Vyjednávači radikálneho hnutia Taliban počas stretnutia s americkým prezidentom Mikeom Pompeom (nie je na snímke) v sobotu 21. novembra 2020. Foto: TASR/AP

Dauha 22. novembra (TASR) - Americký minister obrany Mike Pompeo sa v sobotu stretol v Katare s vyjednávačmi afganskej vlády a radikálneho hnutia Taliban. Vyzval ich, aby urýchlili svoje mierové rozhovory, keďže Washington urýchľuje stiahnutie svojich vojakov z Afganistanu. Informovala o tom agentúra AFP.Podľa amerického ministerstva zahraničia Pompeo na schôdzkePompeo sa osobitne stretol s rokovacími tímami afganskej vlády a Talibanu v luxusnom hoteli v katarskej metropole Dauha, kde má Taliban svoju politickú kanceláriu. Jeho stretnutie s radikálnymi islamistickými povstalcami trvalo viac ako hodinu.Nebol však oznámený žiadny prelom v rozhovoroch medzi afganskou vládou a Talibanom.Pompeo rokoval v Katare aj s tamojšími predstaviteľmi. Následne odcestoval do Spojených arabských emirátov v rámci svojho turné po siedmich krajinách Európy a Blízkeho východu.Hlavný vyjednávač afganskej vlády Abdulláh Abdulláh počas návštevy Turecka pre AFP uviedol, že vláda a Taliban súk prelomeniu slepej uličky v rozhovoroch.Pentagón tento týždeň oznámil, že čoskoro stiahne z Afganistanu približne 2000 vojakov, čím urýchli časový plán odsunu svojich jednotiek stanovený na základe februárovej dohody medzi Washingtonom a Talibanom. Americkí vojaci by sa podľa tejto dohody mali úplne stiahnuť z Afganistanu do polovice budúceho roka, a to výmenou za bezpečnostné záruky Talibanu.Úradujúci prezident USA Donald Trump opakovane prisľúbil ukončiť "nekonečné vojny" vrátane pretrvávajúceho konfliktu v Afganistane. Ten sa začal Spojenými štátmi vedeným vojenským zásahom proti režimu Talibanu po teroristických útokoch z 11. septembra 2001 a stal sa najdlhšou vojnou, akú USA kedy viedli.Novozvolený americký prezident Joe Biden tiež podporuje ukončenie vojny v Afganistane, podľa analytikov by však nepresadzoval taký rýchly odsun vojakov z tejto krajiny.Taliban po prvý raz vedie rozhovory s afganskou vládou. Začali sa 12. septembra v Dauhe, takmer okamžite však uviazli na rozporoch okolo svojho programu, témach rokovaní a náboženských záležitostiach.Viacero zdrojov pre AFP v piatok povedalo, že obe strany niektoré sporné otázky zjavne vyriešili.