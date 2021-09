Americký minister obrany spomínal v Pentagóne na padlých druhov

Arlington 11. septembra (TASR) - Americký minister obrany Lloyd Austin v sobotu v Pentagóne na obrade povedal, že "si pripomíname nielen to, kto boli naši padlí druhovia, ale aj misiu, na ktorej sa zúčastňovali".



Austin mal príhovor na ceremónii v sídle ministerstva obrany pri Washingtone, pri príležitosti 20. výročia teroristických útokov na USA z 11. septembra 2001. Jeden z útokov bol namierený aj proti Pentagónu a vyžiadali si takmer 200 životov, uviedla tlačová agentúra AP.



"Spomíname na ich spoločné odhodlanie brániť našu republiku a čeliť priamo novým nebezpečenstvám," dodal.



Austin poznamenal, že "takmer štvrtina občanov, ktorých dnes bránime, sa narodila po 11. septembri 2001", vrátane mnohých z 13 amerických vojakov zabitých pri nedávnom útoku na letisku v afganskej metropole Kábul.



"Roky ubiehajú a my musíme zaistiť, aby všetci naši spoluobčania Američania vedeli a chápali, čo sa 11. septembra stalo tu, na newyorskom Manhattane a pri (obci) Shanksville v Pensylvánii," vyhlásil.



Šéf Pentagónu zdôraznil, že "je našou povinnosťou spomínať. A je našou povinnosťou brániť našu demokraciu".



"Nemôžeme vedieť, čo sa stane nasledujúcich 20 rokov. Nemôžeme vedieť, aké nové nebezpečenstvá prinesú. Ale vieme, že Amerika bude vždy viesť," doplnil.



Prítomným na spomienkovom obrade v Pentagóne na počesť obetí útokov vyhlásil: "Stále tu pracujeme. Stále tu spomíname. Stále sa tu budeme držať našich hodnôt. S čistými hlavami a nebojácnymi srdciami."



Islamskí militanti z teroristickej siete al-Káida uniesli 11. septembra 2001 v USA štyri dopravné lietadlá. Zaútočili nimi na dva mrakodrapy Svetového obchodného centra (WTC) v New Yorku, na Pentagón a štvrté, ktoré sa do cieľa nedostalo, pretože únoscov premohli cestujúci, sa zrútilo do poľa v Pensylvánii. Celkovo si útoky vyžiadali takmer 3000 mŕtvych z 93 krajín.



Práve tretie unesené lietadlo nasmerovali útočníci na Pentagón, sídlo ministerstva obrany. Do jeho západnej strany vrazilo o 09.45 h. Pri útoku zahynulo 125 vojenských a civilných zamestnancov rezortu obrany, ako aj 64 cestujúcich v lietadle vrátane piatich únoscov.