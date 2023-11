Americký minister zahraničných vecí Blinken navštívi v piatok Izrael

Washington 1. novembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Antony Blinken začne v piatok 3. novembra novú cestu po Blízkom východe, informoval v utorok novinárov hovorca ministerstva Matthew Miller. Cestu podnikne minister v čase, keď sa stupňuje vojna Izraela proti palestínskemu militantnému hnutiu Hamas. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



"Minister Blinken odcestuje v piatok do Izraela na stretnutia s členmi izraelskej vlády a potom bude mať ďalšie zastávky v tomto regióne," oznámil hovorca amerického ministerstva zahraničných vecí.



O návšteve predtým informovali aj izraelské médiá, ktoré sa odvolali na izraelských predstaviteľov.



Blinken pricestoval do Izraela už niekoľko dní po prekvapivom masívnom útoku militantov z Hamasu zo 7. októbra. Minister chcel ukázať, že Washington stojí na strane napadnutého Izraela, a zároveň dohodnúť reakciu na tento útok.



Nasledoval maratón stretnutí v regióne v rámci takzvanej kyvadlovej diplomacie - americký minister mal okolo desať stretnutí v Jordánsku, Saudskej Arábii, Spojených arabských emirátoch (SAE), Egypte a potom znovu v Izraeli.



Sprevádzal aj amerického prezidenta Joea Bidena na stretnutiach s predstaviteľmi izraelskej vlády a obeťami, ktoré mal Biden počas jednodňovej návštevy Tel Avivu 18. októbra.



Militanti z Hamasu podnikli 7. októbra z palestínskeho pásma Gazy prekvapivý a masívny útok na Izrael, kde podľa izraelských úradov zavraždili vyše 1400 ľudí a asi 240 osôb zajali a vzali ako rukojemníkov do palestínskej enklávy. Medzi nimi je aj niekoľko amerických občanov.



Izrael následne spustil odvetné útoky na toto palestínske územie ovládané Hamasom. Pri izraelskom bombardovaní tam prišlo o život už viac než 8500 ľudí, uvádza ministerstvo zdravotníctva v pásme Gazy. Toto vyvoláva obrovský hnev v regióne a po celom svete.