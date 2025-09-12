Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Americký minister zahraničných vecí Rubio cez víkend navštívi Izrael

Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio. Foto: TASR/AP

Rubio podľa hovorcu rezortu diplomacie USA v Izraeli vyzdvihne spoluprácu medzi Tel Avivom a Washingtonom a pripomenie potrebu zaistiť, aby militantné hnutie Hamas už nikdy nevládlo v Pásme Gazy.

Washington/Tel Aviv 12. septembra (TASR) - Americký minister zahraničných vecí Marco Rubio cez víkend pred plánovanou budúcotýždňovou návštevou Spojeného kráľovstva pricestuje do Izraela. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP a Reuters.

Rubio podľa hovorcu amerického rezortu diplomacie Tommyho Pigotta v Izraeli vyzdvihne spoluprácu medzi Tel Avivom a Washingtonom a pripomenie potrebu zaistiť, aby militantné hnutie Hamas už nikdy nevládlo v Pásme Gazy.

Šéf diplomacie USA bude rokovať s izraelskými predstaviteľmi o „záväzku bojovať voči protizraelským krokom vrátane jednostranného uznávania Palestínskeho štátu, ktoré odmeňuje terorizmus Hamasu“. „Spojené štáty vyzdvihnú americký záväzok voči izraelskej bezpečnosti,“ dodal.

Agentúra AFP pripomína, že Izrael v utorok zaútočil na ciele Hamasu v Katare, ktorý je kľúčovým partnerom Spojených štátov v regióne Blízkeho východu. Hoci sa vyhlásenie hovorcu o tomto údere nezmienilo, Rubio sa v piatok stretne vo Washingtone s katarským premiérom Muhammadom bin Abdarrahmánom Ál Sáním.
