Americký moderátor Carlson oznámil, že urobí rozhovor s Putinom

Moskva 6. februára (TASR) - Americký konzervatívny moderátor Tucker Carlson v utorok oznámil, že pricestoval do Moskvy, aby urobil rozhovor s ruským prezidentom Vladimirom Putinom. TASR informuje na základe správ agentúry AFP a stanice Sky News.



"Sme tu, aby sme urobili rozhovor s prezidentom Ruska Vladimirom Putinom. Urobíme to už čoskoro," povedal Carlson vo videu zverejnenom na sociálnej sieti X.



Vo vyše štvorminútovom videu bývalý novinár spravodajskej televízie Fox News, z ktorej ho prepustili vlani v apríli, vysvetľuje, prečo sa rozhodol urobiť rozhovor s ruským prezidentom. Uviedol, že úlohou novinárov je informovať verejnosť. Rozhovory západných novinárov s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským označil za "podliezanie" a "vládnu propagandu". Kritizoval médiá za to, že s Putinom rozhovory nerobia. Západné publikum "nikdy nepočulo jeho hlas", čo novinár označil za nesprávne.



Rozhovor s Putinom bude voľne dostupný na Carlsonovej webovej stránke. Ďalej vyhlásil, že vlastník sociálnej siete X Elon Musk súhlasil s tým, že na sieti nebude "blokovať" alebo "potláčať" rozhovor s prezidentom Putinom. Zároveň obvinil administratívu amerického prezidenta Bidena z toho, že "nezákonne sledovala textové správy jeho tímu", aby prekazila plánovaný rozhovor s ruským prezidentom. Dodal, že západné vlády určite urobia všetko pre to, aby video cenzurovali.



Carlson ako moderátor Fox News dosiahol rekordnú sledovanosť. Agentúra AFP uvádza, že šíril množstvo konšpiračných teórií, napríklad o podvodoch počas prezidentských volieb v USA v roku 2020. Po odchode z Fox News začal Carlson vysielať svoju reláciu na sieti X, kde jeho videá dosahujú obrovskú sledovanosť. Spoločnosť Fox News vedie právny boj o zastavenie relácie, pretože údajne porušuje podmienky jeho zmluvy.