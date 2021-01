Americký moderátor Larry King je hospitalizovaný s ochorením COVID-19

Washington 3. januára (TASR) - Americký moderátor Larry King mal pozitívny test na ochorenie COVID-19 a už týždeň je v nemocnici v Los Angeles v americkom štáte Kalifornia, informovala v nedeľu na svojej webovej stránke stanica CNN.



Známy televízny a rozhlasový moderátor v rokoch 1985-2010 moderoval reláciu Larry King Live na stanici CNN, v ktorej absolvoval rozhovory s viacerými prezidentskými kandidátmi, populárnymi osobnosťami, športovcami, filmovými hviezdami i bežnými ľuďmi.



King (87) trpí cukrovkou 2. typu a má dlhodobé zdravotné problémy so srdcom, pripomína CNN. Za svoj život prekonal niekoľko infarktov a v roku 1987 mu voperovali bypass.



King v roku 2017 oznámil, že sa podrobil operácii, pri ktorej mu úspešne odstránili nádor z pľúc. O dva roky neskôr absolvoval ďalší zákrok v súvislosti so srdcom.



Známy moderátor v roku 1988 založil nadáciu na pomoc ľuďom so srdcovými chorobami Larry King Cardiac Foundation, píše na svojej webovej stránke stanica BBC.



King má za sebou viacero manželstiev a je otcom piatich detí. Jeho syn Andy zomrel v júli 2020 na následky infarktu a dcéra Chaia zomrela v auguste toho istého roka krátko po tom, ako jej diagnostikovali rakovinu pľúc.