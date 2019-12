Americký námorník zastrelil na základni Pearl Harbor dvoch ľudí

Honolulu 5. decembra (TASR) - Americký námorník začal v stredu na základni Pearl Harbor na Havaji strieľať do civilných zamestnancov ministerstva obrany a dvoch z nich zabil. Potom spáchal samovraždu. Jedna zranená osoba je v stabilizovanom stave, informovala v stredu agentúra DPA s odvolaním sa na kontraadmirála Roberta Chadwicka.



Americké námorníctvo začalo vyšetrovať, čo viedlo páchateľa k streľbe.



Jeden zo svedkov povedal, že sedel za počítačom, keď začul výstrely a z okna uvidel na zemi ležať tri osoby. Svedok, ktorý si neželal byť identifikovaný, uviedol, že potom videl ozbrojeného muža v námorníckej uniforme, ako sa strelil do hlavy.



K streľbe došlo pri južnom vchode do rozľahlej základne na pobreží ostrova Oahu v blízkosti suchého doku. Práve pracovníci v doku boli podľa denníka The New York Times terčami paľby. Na základni pôsobí americké námorníctvo aj letectvo.



Streľba sa odohrala tri dni pred 78. výročím prekvapujúceho japonského útoku na Pearl Harbor, ktorý si vyžiadal životy 2403 Američanov, pripomína agentúra AFP.