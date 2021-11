Americký novinár Fenster bol prepustený z väzenia a opustil krajinu

Rangún 15. novembra (TASR) - Americký novinár Danny Fenster, ktorý bol pred pár dňami odsúdený na 11 rokov nútených prác v Mjanmarsku, bol prepustený z väzenia a je na ceste domov. Uviedol to v pondelok bývalý veľvyslanec USA pri Organizácii Spojených národov Bill Richardson. Správu priniesla agentúra AP.



"Môžeme potvrdiť, že (Fenster) bol prepustený a bude deportovaný. Podrobnosti budú zverejnené neskôr," uviedol hovorca mjanmarskej vládnucej vojenskej junty.



Oficiálny zdroj z letiska Nay Pyi Taw agentúre AFP potvrdil, že Fenster už odletel. Cieľovú destináciu však neprezradil.



"Sme vďační, že Danny sa konečne bude môcť znovu stretnúť so svojimi blízkymi, ktorí ho celý ten čas obhajovali, a to napriek obrovským prekážkam," povedal Richardson, ktorý rokoval o jeho prepustení počas nedávnej návštevy v Mjanmarsku.



Fenster, ktorý strávil 176 dní vo väzbe, bol minulý týždeň odsúdený na 11 rokov väzenia za nezákonné združovanie, poburovanie proti armáde a porušenie vízových pravidiel. Polícia ho zatkla v máji, keď sa z Mjanmarska pokúšal odcestovať.



V Mjanmarsku prebehol 1. februára vojenský prevrat. Moc k krajine prevzala armáda, ktorá zosadila a zadržala predstaviteľov civilnej vlády. Mjanmarské bezpečnostné zložky podľa OSN usmrtili už vyše 1000 civilistov, ktorí protestovali proti prevratu, a ďalšie tisíce ľudí zadržali.



V krajine bol vyhlásený výnimočný stav, ktorý má potrvať jeden rok. Po jeho skončení by sa mali v súlade s prísľubmi vládnucej vojenskej junty uskutočniť nové voľby.