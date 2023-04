Americký novinár Gershkovich ostáva vo väzbe, rozhodol moskovský súd

Moskva 18. apríla (TASR) - Moskovský súd zamietol v utorok odvolanie amerického novinára Evana Gershkovicha proti zotrvaniu vo vyšetrovacej väzbe. TASR o tom informuje podľa správy televízie Sky News a agentúry AFP.



Gershkovich v Rusku čelí obvineniam zo špionáže a v utorok sa objavil na verejnosti prvýkrát od svojho zadržania, keď predstúpil pred súd. Novinár sa totiž odvolal voči vyšetrovacej väzbe, ktorá potrvá najmenej do 29. mája.



V súdnej si novinári všimli aj americkú veľvyslankyňu v Moskve Lynne Tracyovú. Novinárom a veľvyslankyni bolo povolené vstúpiť do súdnej siene pred začiatkom pojednávania. Následne boli vykázaní a vrátiť sa mohli až pri oznamovaní súdneho rozhodnutia.



Novinár amerického denníka The Wall Street Journal Evan Gershkovich (31) sa narodil v Spojených štátoch sovietskym emigrantom so židovským pôvodom. Minulý mesiac ho zadržala ruská Federálna bezpečnostná služba (FSB), podľa ktorej sa snažil pre americkú vládu získať tajné vojenské informácie. Hrozí mu za to až 20 rokov väzenia. Prípad je klasifikovaný ako tajný a na verejnosť sa tak dostáva len obmedzené množstvo informácií.



Gershkovich je pritom prvým zahraničným novinárom zadržaným v Rusku od rozpadu Sovietskeho zväzu. Americký novinár poprel všetky obvinenia a Spojené štáty uviedli, že je zadržiavaný neprávom.