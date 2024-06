Američan odsúdený v Rusku má na krku ďalšie obvinenia

Moskva 27. júna (TASR) - Amerického občana odsúdeného v Rusku pred dvomi rokmi za kopnutie policajta predviedli vo štvrtok pred súd v meste Voronež, aby sa zodpovedal zo štyroch prípadov údajného napadnutia väzenskej stráže a vyšetrovateľa. S odvolaním sa na ruské médiá o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.



Američan Robert Gilman (30) bol v roku 2022 v Rusku odsúdený za napadnutie policajta v opitosti. Odsúdený bol na štyri a pol roka väzenia, odvolací súd trest zmiernil na tri a pol roka.



Počas výkonu trestu v septembri a októbri minulého roku Gilman zaútočil na troch väzenských dozorcov a neskôr aj na jedného vyšetrovateľa. V dôsledku toho teraz čelí pred súdom štyrom obvineniam.



Gilman sa na štvrtkovom pojednávaní priznal k obvineniam z napadnutia, ale vyhlásil, že tak konal v sebaobrane, pretože má obavu, že sa ho vo väznici snažia otráviť za pomoci "rádioaktívneho materiálu". Súd prípad odročil do 15. júla, pričom si súčasne vyžiadal lekárske správy o Gilmanovom zdravotnom stave a lekárskej starostlivosti, ktorá mu je vo väznici poskytovaná.



V Rusku je v súčasnosti zadržiavaných alebo väznených niekoľko občanov USA vrátane novinárov Evana Gershkovicha a Alsu Kurmaševovej, bývalého príslušníka námornej pechoty Paula Whelana, baleríny Xenie Karelinovej a vojaka Gordona Blacka.



Washington opakovane tvrdí, že Moskva dáva zatýkať amerických občanov na základe ničím nepodložených obvinení, aby ich neskôr použila ako "žolíkov" na rokovaniach o prepustení Rusov odsúdených v zahraničí.



Obe krajiny uviedli, že sú otvorené výmene väzňov, no odkedy bola americká basketbalistka Brittney Grinerová v decembri 2022 vymenená za obchodníka so zbraňami Viktora Buta, nedošlo k žiadnym väčším výmenám, dodala AFP.