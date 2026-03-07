Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Americký pár Aboianová, Veseluchin triumfoval v tancoch

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR

Slovenské duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris sa do voľných jázd nedostalo a obsadilo konečné 29. miesto.

Tallinn 7. marca (TASR) - Americký krasokorčuliarsky pár Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin sa stal víťazom súťaže v tancoch na ľade na MS juniorov v Tallinne. Celkovo získal známku 166,71 b.

Striebro získali Francúzi Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (164,88) a bronz Ukrajinci Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (164,32). Všetky tri medailové páry si udržali pozíciu po rytmických tancoch. Slovenské duo Lucia Štefanovová, Jacopo Boeris sa do voľných jázd nedostalo a obsadilo konečné 29. miesto.



MSJ v krasokorčuľovaní v Tallinne - konečné poradie:

tance na ľade: 1. Hana Maria Aboianová, Daniil Veseluchin (USA) 166,71 b., 2. Ambre Perrierová Gianesiniová, Samuel Blanc Klaperman (Fr.) 164,88, 3. Iryna Pidgainová, Arťom Kovaľ (Ukr.) 164,32, 4. Layla Veillonová, Alexander Brandys (Kan.) 160,58, 5. Dania Mouadenová, Theo Bigot (Fr.) 153,00, 6. Arianna Soldatiová, Nicholas Tagliabue (Tal.) 148,81
.

